Vicentín: “el escenario próximo es la declaración de quiebra”

Fuente: ReconquistaSF

El abogado Mariano Moyano Rodríguez, del Estudio Moyano y Asociados, habló en exclusiva con La Grieta sobre el caso Vicentín y la investigación que encabezó sobre las sociedades offshore en Uruguay, Paraguay, Panamá, Islas Vírgenes y Estados Unidos.

“En diciembre del año pasado nos contactaron acreedores de Vicentín porque querían hacer un reclamo judicial fuera de la Argentina en virtud de que tenían conocimiento de que Vicentín tenía activos y compañías en el exterior, y nos contrataron para identificar activos de la compañía y ver la factibilidad de esos reclamos. Iniciamos un proceso investigativo que obviamente continúa respecto de los activos y vehículos corporativos que tiene Vicentín y obviamente han surgido datos muy importantes y relevantes que no solo han sido de provecho de nuestros clientes sino que los hemos aportado a las autoridades nacionales, provinciales y a entidades que también son acreedoras”, comenzó diciendo el abogado cuyo estudio tiene sede en Buenos Aires (Argentina) y en Asunción (Paraguay).

Empresas no declaradas

“Hay un conglomerado de sociedades del Grupo Vicentín que no han sido declaradas dentro del Concurso Preventivo, inclusive no están declaradas como integrantes del grupo, cuando se les pidió documentación para reclamar los créditos. Y esos son vehículos corporativos que están incorporados en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y obviamente Paraguay que es uno de los activos más importantes del grupo”, siguió Moyano Rodríguez.

El abogado dice que Vicentín Paraguay sí fue declarada pero “sociedades que están en Panamá y Uruguay no”. “De hecho hay sociedades de directivos de Vicentín que están constituidas en Panamá que hasta el día de hoy no han sido informadas a la justicia”, agregó.

Al respecto menciona a Nacadie como “una empresa uruguaya, panameña y argentina. La argentina se constituyó un mes antes de la declaración de estrés financiero. Nacadie es una sociedad uruguaya y hay dos sociedades Nacadie en Panamá, que tampoco fueron declaradas en el marco del Concurso y hasta el día de hoy no están declaradas. A su vez hay sociedades de directivos de Vicentín en Panamá que tampoco nunca fueron declaradas y hay una sociedad del hijo de Sergio Nardelli que está constituida en Islas Vírgenes Británicas y está bajo investigación criminal desde hace tiempo y que inclusive fue denunciada en el marco de los Panama Pappers”.

¿Cómo llegan a estos datos?

“Es un trabajo de inteligencia financiera que engloba cooperación, obviamente de gente de esas jurisdicciones, conocimiento de muchos años que a uno lo conocen de otros trabajos y tiene una técnica, para eso nos contrataron. Nosotros somos especialistas en lo que se llama rastreo y recupero de activos en paraísos fiscales. Es lo que se llama la famosa ruta del dinero”, explicó el abogado.

Proveedores de insumos y de granos

La empresa Moyano y Asociados representa a proveedores de insumos y granos que tienen su sede en la República Argentina pero los directivos no viven en el país.

Nacadie SA Uruguay

“Nacadie Comercial S.A. Uruguay es una sociedad offshore cuyo domicilio es en la zona franca de Uruguay. ¿Qué hace? Nada. No produce absolutamente nada. Es un vehículo contable y financiero para el otorgamiento de garantías. Se utilizó para garantías de créditos, por ejemplo a Banco Nación. Se utilizó para exportación de Vicentín a otros países. No es una sociedad que produce algo o tiene empleados, simplemente es un sello de goma que está en Uruguay”, remarcó el abogado y dijo que se está investigando si el objetivo era la evasión de impuestos pero que eso le corresponde investigar a las autoridades nacionales, “nosotros lo que queremos saber es dónde fue a parar el dinero”.

Además agregó que “Nacadie Comercial se utilizó para recibir fondos, por ejemplo de Vicentín Paraguay”.

“Nacadie Comercial surge de un informe de la Comisión de Valores de Estados Unidos frente a un préstamo que le dio un grupo de bancos extranjeros, que no son los que están en el proceso de Discovery, en el año 2017. El banco estaba obligado a informar a quién le dio el préstamo a la Comisión Nacional de Valores y entre las sociedades que estaban vinculadas al Grupo Vicentín aparece Nacadie Comercial SA, que a su vez Nacadie Comercial SA Uruguay es un vehículo de transferencia de activos a Panamá y que también la destinataria de esos fondos se llama Nacadie”, remarcó.

El informe que hoy tiene el Fiscal Federal, Roberto Salúm, en sus manos “es parcial porque nosotros estamos agregando, todos los días, mayor información”.

¿Qué pasa cuando una empresa no declara sus activos?

“En la ley 24.522, la ley de Concursos y Quiebras argentino, en el artículo 11 establece los requisitos para la presentación. Esos requisitos, aparte de los estados contables actualizados, tiene que declarar el concursado la existencia de todos los pasivos y todos los activos. Si no lo hace y se determina que hay un ocultamiento el juez tiene que decretar necesariamente la quiebra, algo que obviamente no sucedió pero que va a suceder. Este es un proceso totalmente nulo, viciado, absolutamente irregular y un juez de estas características no puede someterse a un proceso concursal de este nivel”, resalta Mariano Moyano Rodríguez y agrega que Lorenzini “tendría que haber decretado la quiebra hace meses y ahora no le queda otra opción que declarar la quiebra”.

“Si no declara la quiebra tampoco se resuelve el problema, porque los acreedores no saben cuánto se debe y cuántos activos hay declarado; no hay estados contables; no hay una radiografía de la situación de la empresa; no hay balance y no va a haber, porque nadie lo quiere firmar. ¿Quién va a firmar un balance donde se va a determinar que existe una situación fraudulenta? Una de dos: o decreta la existencia de fraude e implica la responsabilidad criminal de todos los que integraron la sociedad estos últimos dos años, o presenta un balance apócrifo, lo cual genera responsabilidad al auditor y al contador. Están en una situación sin salida. Si bien la Ley de emergencia determina la imposibilidad de una quiebra, eso no significa que la justicia criminal determine la existencia de un delito: en este caso la insolvencia fraudulenta”.

Leer también Banco Nación quiere que Vicentin use el dinero de la venta de Friar para pagar la deuda

“El escenario próximo es la declaración de la quiebra y el procesamiento de todos los directivos que facilitaron esta situación”, marcó el letrado.

Contactos con Banco Nación

“Tengo contacto permanente con Claudio Lozano y precisamente el sábado estábamos hablando de esto y observábamos que desde la declaración de estrés financiero al día de hoy Vicentín percibió, en venta de activos, unos 322 millones de dólares: la venta de Friar S.A. en 200 millones de dólares y 122 millones de dólares la venta de su participación en Renova. Esos 322 millones de dólares tienen un denominador común, se hizo de venta de activos no declarados, uno se entera por afuera, y el otro denominador es que se hacen con acuerdos de confidencialidad, lo cual vulnera toda norma, no solo contra el lavado de activos, sino concursal, vos no podés vender activos en el marco de un Concurso y decirle al juez ‘no le puedo decir lo que hice porque en realidad firmé un acuerdo de confidencialidad con el comprador. No se puede hacer eso, eso es ilegal”, aportó el legista.

A Lorenzini le quedó grande el caso

“La administración de la sociedad ha sido paupérrima y ahora corre riesgo todo el grupo económico, no solamente Vicentín, porque se va a extender la situación a otras empresas del grupo. Esto es como un cáncer que no han podido parar a tiempo y ahora ya no se puede parar. Yo creo que el juez se equivocó, creo que le quedó grande el caso, no supo resolverlo y ahora lamentablemente no puede volver para atrás. Por más que determine la intervención de la sociedad, con los mismos directivos o los mismos accionistas no se puede. Realmente nadie va a confiar en una sociedad de estas características, más por el negocio que llevan. Yo no le veo una solución a corto plazo que no sea la liquidación de activos mediante la intervención judicial y el procesamiento de los directivos”, finalizó.