Un ex funcionario reconoció ante el juez que se enriqueció ilícitamente

Ricardo Musso, DNI N° 18548102, domiciliado en calle Juan de Garay 1863 de la ciudad de Vera, asistido por la defensora pública Silvia Zabala, aceptó en audiencia oral y pública realizada el martes 8 de septiembre de 2020, que se enriqueció ilícitamente en la función pública, y acordó una condena de 2 años de prisión condicional, más multa de $150.000.- la que deberá abonar dentro de los próximos seis meses, más las accesorias, como fijar residencia, no emborracharse ni drogarse, ni cometer nuevo delito doloso, entre otras obligaciones que normalmente nadie controla.

Solo resta resolver una controversia en la que no se pusieron de acuerdo la defensa y el fiscal, que es el tiempo de la inhabilitación. Musso y su defensora quieren que sea por el mismo período de la condena; y el fiscal quiere que sea a perpetuidad. Decidirá el juez penal Mauricio Martelossi cuando firme la sentencia en el transcurso de estos días.

En la misma audiencia se acordó el sobreseimiento de la Sra. Elsa Analía Peleatto DNI 23.254.228, ex esposa de Musso, domiciliada en calle Belgrano 1418 de la ciudad de Vera. El fiscal entiende que si bien la Sra. Peleatto sabía del enriquecimiento de su esposo, “no hay pruebas” para asegurar que haya tenido participación reprochable penalmente.

El fiscal Martínez explicó la laxitud del acuerdo dejando claro que priorizó lograr una condena antes que batallar en un juicio, poniendo foco en la investigación y recolección de pruebas, que al parecer dejó mucho que desear.

“Es un expediente que viene de 2013, del viejo sistema penal”, le mencionó al juez. Recordó que inicialmente, la idea del anterior fiscal era conseguir una condena de cuatro años de prisión efectiva para Musso, más multa de $500.000.- (valor de entonces); y de tres años de prisión de ejecución condicional para su esposa.

Dejó claro que la investigación fue pobre y mencionó que dos fiscales fueron apartados del caso, uno porque fue concejal y el otro asesor de la intendencia, por eso se tuvo que hacer cargo él de un expediente de ocho cuerpos.

“Musso no pudo justificar su patrimonio. Además hay bienes que si bien no están a su nombre, él cobra los alquileres“, mencionó el fiscal regional, aunque no habló de la figura del testaferro ni dio mas detalles. Tampoco quedó claro qué pasó con esa sospecha, ya que determinaron que él es quien cobra los alquileres.

Para el fiscal, el ex funcionario de Seco Encina, Fabbroni y Bonfatti, “no ha podido justificar su patrimonio”. Es que al enriquecimiento lo reconoció el propio Musso.

La investigación durante el viejo sistema penal consiguió pruebas para reprocharle penalmente “muy pocos actos, hay ausencia de pruebas para una reprochabilidad mayor, ausencia probatoria que también me limita a la segunda cuestión que es la multa… no existe en todo el expediente una fundamentación de la cuantía en qué fue perjudicada la administración pública por el enriquecimiento ilícito de Musso… No hay pauta contable que permita identificar la cuantía del enriquecimiento “; encima la Municipalidad de Vera, perjudicada casi en su totalidad, no solo no se presentó como querellante, sino que tampoco informó el desvío económico”, reprochó. Sonó a un timbre para quienes fueron los que dieron poder a Musso y luego no facilitaron la investigación, ni siquiera defendieron los dineros públicos.

Quien era intendente de Vera, Fabbroni, no se preocupó por recuperar el dinero desviado de sus contribuyentes, ni siquiera se ocupó de estimar el perjuicio, no designaron siquiera un abogado para actuar como querellantes, subrayó el fiscal. Fabbroni es cuñado del nuevo rico de la política.

¿MUSSO VÍCTIMA?.

La defensora pública que asiste a Musso, Dra. Silvia Zabala, manifestó al juez que inhabilitarlo a perpetuidad al hombre a condenar, sería “paralizar ” su actividad; y recordó el “proceso martirizante ” que vivió el ex funcionario, en evidente referencia a las lenguas de su comunidad; encima culpó a la prensa que “no le dio derecho a réplica alguna”.

Vale mencionar que desde ReconquistaHOY, antes de referir al caso, primero se le ofreció salir al aire a él para que brinde las explicaciones. Dijo que hablará la semana que viene, después de la condena.

ENTENDIÓ

Musso expresó ante el juez que entendió todo, que estaba de acuerdo con la condena y las accesorias legales, que una vez sentenciado este acuerdo (ya condenado) deberá fijar domicilio, no drogarse ni emborracharse y no cometer nuevo delito doloso.

POLÍTICO PRÓSPERO

“Era peluquero en el año 1995 y estuvo al borde de la miseria ya que hasta hacía canje de revistas”, recuerda quien lo denunció, su chofer y mandadero, el que anotaba las “tramoyas” del entonces poderoso funcionario municipal, que disponía con soltura de la salida de dinero desde la oficina de compras municipal.

Su vida cambió rotundamente desde la función pública, también su economía. Cuentan en Vera que Musso en la actualidad vive de rentas (alquileres) y trabaja como conductor en un programa de radio.

Fue presidente de la Unión Cívica Radical del Departamento Vera, candidato a diputado provincial, secretario de prensa y secretario de Gobierno de la Municipalidad de Vera y claramente la mano derecha del ex intendente Raúl Secco Encina.

Cuando el dueño del hipódromo de Vera, Héctor Tregnaghi, el 22 de diciembre de 2008 ejecutó de un tiro a Secco en la vereda del canal de televisión de esa ciudad, quien entraba con él para la entrevista es Musso, para quien dicen Tregnaghi tenía preparada otra bala, pero la evitó disparando hasta ocultarse detrás del automóvil que luego utilizó para llevar a su amigo a la clínica donde confirmaron el fallecimiento.

Musso además fue funcionario del gobierno provincial. El entonces gobernador Antonio Bonfatti lo nombró en julio de 2012, mediante decreto N° 2.024, director provincial en el Túnel Subfluvial Hernandarias, y lo echó el 11 de abril de 2013 mediante decreto N° 710, tras saber que había sido denunciado por corrupción en la función pública.

LA DENUNCIA

La denuncia penal la había presentado un ex empleado precarizado de la Municipalidad de Vera, Juan Carlos González, quien contó que fue echado por el intendente Fabbroni tras radicar la denuncia contra Musso. “Musso y Fabbroni son cuñados”, remarcó.

También contó que anotaba en un cuaderno los mandados y trámites sospechosos que Musso le ordenaba. Se puede afirmar entonces que estuvo un paso adelante de Oscar Centeno, famoso en Comodoro Py y en los medios de Buenos Aires.

Antes de “los cuadernos de Centeno” existieron los cuadernos de González, el hombre que obligó a que Musso reconozca que se enriqueció ilícitamente anotaba en un cuaderno las acciones indebidas que le ordenaba su jefe.

El texto de la denuncia:

En la ciudad de Vera, en mi público despacho de la Fiscalía de Cámaras de la 4ta. Circunscripción Judicial, siendo las 17,58 hs del día diez de abril de 2013, comparece ante mi una persona que dice llamarse JUAN CARLOS GONZALEZ, argentino, concubinado, de oficio albañil, domiciliado en calle Soldado Gomez 3560 de esta ciudad, tener el séptimo grado de la escuela primaria aprobado, con documento de identidad 16.715.197, que no exhibe por no portarlo y manifiesta que su presencia obedece a la intensión de radicar una denuncia contra RICARDO ADRIAN MUSSO, documento de identidad 18.548.102, domiciliado en calle Juan de Garay 1863 y ELSA ANALIA PELIATO, titular del documento de identidad 23.254.228 con domicilio en el mismo lugar a quienes les imputa haber presuntamente cometido delitos contra la administración pública municipal.

Advertido de esta situación, lo impongo de las penalidades emergentes del ilícito de falsa denuncia previsto en el artículo 245 del Código Penal, manifestando el compareciente que ha comprendido sus alcances y en tal sentido afirma que depondrá denunciando hechos veraces que son de su conocimiento.

Seguidamente se le manifesta que se le recibirá la denuncia en términos textuales, comenzando el acto diciendo; “ Bueno Fiscal yo viene a traerle datos relativos a manejos de dineros que Ricardo Musso hacía cuando era secretario de prensa de la Municipalidad de Vera y le he traído escrito la ubicación de las propiedades que este señor ha comprado en Vera y que algunos de ellos están a nombre de su mujer Elsa Peliato, le he traído fotocopias del boleto de compra venta de una casa ubicada en Soldado Gomez 1497 de Vera siendo su mujer quien figura y pegado a esa casa también compró un lote de calle Alvear 2178.-

También tiene una propiedad a nombre de esta mujer en calle 9 de Julio 2012, son dos viviendas que alquila, otra en calle España a la altura del 2000 que era de un tal Montiel, otra que que tenían en calle Corrientes al 2165 que han vendido recientemente a una familia Chamorro, otra en calle Roque Saenz Peña 2123, es una casa grande, otra es la que casa en que vive ahora ubicada en calle Juan de Garay 1817 que según datos que tengo se la compró a los sucesores de su abuela paterna pagando él todos los gastos y otros terrenos cuyo plano de mensura le doy y que son de ocho lotes en calle Belgrano enre Alderete Mendez y Juan veintitrés.-

También y para que se investigue tiene otros terrenos en la manzana 53 sobre calles Jujuy entre Belgrano y Moreno tendría un lote de 100 por 50 metros, en la manzana 47 de calles Arronga y Saavedra, al norte con Jujuy y al sur con La Rioja, estos son todas las propiedades que tendrían ambos y que pido que se lo investigue por que no tiene como justificar estos gastos por el sueldo que tenía en la Municipalidad por eso creo que ese dinero salió de la muncipalidad mientras estuvo, el era peluquero en el año 1995 y hasta me contaba que no tenía un peso y estuvo al borde de la miseria ya que hasta hacía canje de revistas.– Al día de hoy su mujer no trabaja.-

Él en la municipalidad manejaba todo lo que es ordenes de compra, lo hacía él solamente, pero ahora lo hace su hermana Doris Musso, que es secretaria de prensa y coordinación . Ahora es Director Provincial del Tunel Subfluvial una vergüenza, lo nombraron en Julio del año pasado por que ahora es martillero público y corredor de bolsa.-

Quiero agregar también que investigue todo su patrimonio, incluso los automotores y una cuenta corriente que tiene en el Banco Credicop donde maneja cheques de pago diferido, lo que aprovecho para dejarle copia de uno que no pagó a un pobre tipo, pero como en el Banco trabaja el gerente cuya mujer trabaja en la muncipalidad en la parte de la contaduría lo tuvieron a las vueltas hasta hoy.-

Le pido que revisen todas las órdenes de compra que sacó de la municipalidad, hasta le puedo dar el dato que con una orden de compra el 21-06-2011 compró en la tapizería Iglesias siete metros y medio de cuerina negra para tapizar su auto ford falcon de color bordó, patente número 050 que lo tiene en el garaje de la casa de la madre en calle Buenos Aires y Mitre que es un cacerón y también habría que investigar como la compró esta mujer que es solamente pensionada.-

Otro hecho que recuerdo es que con esas órdenes consumía combustible para sus autos particulares, un peugeot bordó y el ford falcon bordó que le dije.- Las estación donde se cargaba nafta era la YPF de calles Corrientes y Rivadavia”.

Acto seguido se le pregunta si tiene algo más que agregar a lo denunciado.- RESPONDE; “si, perdón por que me acuerdo ahora entre todos los papeles que traje, era tanto el manejo que hacía que hasta los arreglos del auto ford falcon bordó con motor gasolero que tiene se pagaba con plata de la muncipalidad, eso me consta por el mismo me mandaba a pagarle al mecánico Edgardo Miño que vive en Urquiza y Aleman con dinero que me hacía retirar de la contaduría.- Le dejo los datos con las fechas y los montos pagados para que lo chequeen en los libros.-

Por ahora tengo ésto que decir, pero le prometo que de enterarme de otras cosas vendré nuevamente a denunciarlo, antes no lo hice por que necesitaba trabajar en la Municipalidad por que tengo tres chicos discapacitados, pero me cansé y me fuí y me pidieron que me calle la boca y hasta el propio Intendente me pidó que no diga nada, que íbamos a arreglar, le aclaro que no tengo nada contra Fabroni, es un buen tipo, pero yo le dije varias veces lo que pasaba, nada más tengo que decir”.