Paoletti le mandó una carta documento a Ester Lutz

El Presidente del Concejo Municipal la intimó a dejar de hablar de su persona a menos que se trate de su función pública.

La Carta Documento enviada por Paoletti

Reconquista, 24 de Septiembre de 2020. Por medio de la presente me dirijo a UD. por mi propio derecho, en relación a los comentarios injuriantes y ofensivos vertidos por Ud. en el día de la fecha (24/09/2020), en su programa “GENTE DE DIEZ” que se emite por RADIO DIEZ (FM 96.1) de lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 hs., los cuales denotan agraviantes imputaciones hacia mi persona, y constituyen una adjudicación de hechos y calificaciones falaces y erróneas que afectan mi buen nombre y honor y causan un perjuicio tanto en el aspecto moral y psíquico como en el familiar, laboral y social. En consecuencia, atento a la manifiesta falsedad de los dichos y/o hechos que Ud. me ha imputado en vuestro programa de radio, y los cuales nada se relacionan con la función pública que desempeño en el Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad de Reconquista, y en razón de la difusión de dicho contenido lesivo, lo intimo a que en el plazo de 24 hs ratifique o rectifique sus dichos y ofrezca públicas disculpas hacia quien suscribe y, en este último supuesto, lo intimo a que en el mismo plazo de 24 hs. para que publique dicha rectificación y pedido de disculpas públicas en su programa de radio, dedicando a ello el mismo horario y franja de tiempo utilizada para agraviarme, debiendo comunicar su decisión en tal sentido en el mismo plazo y por medio fehaciente. Asimismo, lo intimo también a no hacer uso de mi nombre y/o imagen y/o de cualquier calificativo que pueda hacer referencia a mi persona, como iniciales de nombre y/o apelativos a mi lugar de residencia y/o profesión y/o alias y/o historia de vida en cualquier comunicación de carácter público en su programa de radio y/o en las redes sociales y/o en las diferentes variantes de publicación en internet en tanto no se relacionen con la función pública que desempeño. Todo ello bajo apercibimientos de formular denuncia penal por ante Juez competente por los delitos de calumnias y/o injurias (artículos 109, 110, 113 y 114 del Código Penal) y/o la acción penal por ante quien corresponda por el injusto descrédito causado a mi persona y reputación y/o por los daños y perjuicios ocasionados con su delictivo y antijurídico accionar. Queda Ud. debidamente notificado.