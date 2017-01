“Si se presentan son boleta”, remató Gregoret

La contundente frase del Diputado tuvo como blanco a la actual Comisión del SITRAM en relación a las elecciones que tendrá el sindicato en mayo próximo.

El duelo discursivo se inició la semana pasada en La Grieta (Radio Central 94.5) cuando en medio de rumores que aseguraban el descontento de empleados municipales por la forma en el pago del bono de fin de año, Ignacio Sosa señaló que todo se debía a un boicot de la anterior comisión con financiamiento de Gregoret y otros ex funcionarios del Municipio.

“Hay gente de la gestión sindical anterior que le está calentando la cabeza a los compañeros y sabemos que están haciendo reuniones en sus casas. Como no pueden captar a los empleados de planta permanente, lo están haciendo con los contratados y les llenan la cabeza. Y entonces mandan mensajes a las radios planteando cosas que no son más que un claro ataque a esta comisión directiva. ¿Y eso por qué? Porque se vienen las elecciones el año que viene en el sindicato”, argumentó el Secretario de Prensa del SITRAM.

“Están operando políticamente con mucha plata. Plata que le bajan desde el gobierno provincial, desde algunos Ministros y Diputados”, manifestó Nacho. Quien al percibir la solicitud de mayor precisión, puntualizó: “Gregoret es uno de los que les baja plata al grupo de los que fueron secretarios gremiales anteriores para que reúnan a la gente en sus casas para llenarles la cabeza de que vayan en contra del gremio. Particularmente en la casa de Sotelo es donde se hacen estas reuniones con la pobre gente que está precarizada, para llenarles la cabeza de que salgan en los medios o cierren los portones. Porque los otros, los del planta, no van porque ya saben y conocen lo que fue la gestión de Sotelo durante 18 años”.

Al día siguiente, la respuesta de Gogui no se hizo esperar. “Primero le agradezco profundamente que me tenga como referencia de algún tipo de actividad política en la ciudad de Reconquista. Siempre es bueno que no se olviden que uno existe. Pero quiero decir que, en este caso, no tengo ningún accionar político y no sé cómo se financiaría o deberíamos financiar al otro sector interno del sindicato. Es más, a Aldo Sotelo no lo veo desde hace fácil 2 años”.

Para luego ir con todo y meterse de lleno en el clima electoral sindical. “Lo que pasa es que, de presentarse Aldo Sotelo no hay nadie de la actual conducción que se pueda presentar. Y si se presentan, como dicen los propios empleados, son boleta. Son unas elecciones que las tienen perdidas. Ellos tienen la triste experiencia de haberse llevado puestos a diez empleados municipales de planta permanente, sin haber hecho ningún tipo de reclamo. Mejor dicho, habiendo justificado porque eran echados esos trabajadores a principio de año. Y eso se los va a cobrar el empleado, porque el empleado no esta bien”, dijo Gregoret.

“En las próximas elecciones, quien se presente de la comisión anterior va a ganar seguramente porque pueden mostrar los logros que han hecho y de la manera en la que han defendido al empleado municipal. Cosa contraria de los actuales que en su mayoría trataron, más que nada, de hacer sus propios negocios”, manifestó para cerrar el ex Secretario de Coordinación de Speranza.