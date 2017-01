Escándalo policial por las detenciones en barrio Nuevo

“No hay elementos para imputar delitos a los detenidos”, dijo el Fiscal Aldo Gerosa y abrirá una causa para investigar “el accionar policial”.

Tal como declarara una testigo presencial del hecho en el programa radial “La Grieta (FM 94.5 Central)“, el accionar policial fue deliberado y no respondió a ningún llamado al 911 como se especificó en el acta del procedimiento. Ahora investigarán si hubo apremios ilegales. Se liberó a los detenidos porque “no hay elementos para imputarle ningún delito”.

“No me quedó más remedio que liberar a los detenidos porque no hay elementos para imputarles ningún delito. Ahora me resta continuar la investigación a fin de poder establecer si el acta de procedimiento policial con el que se inician las actuaciones es realmente consistente con la realidad como se creía o como ahora me parece, contienen errores que no permiten continuar con la investigación”, remarcó el Fiscal Aldo Gerosa.

El error es grosero y se estima que es deliberado porque se dice que se inician las actuaciones a través de un llamado al 911, algo que no condice con la realidad.

“En el acto dice que van al lugar por un llamado que se realiza al 911 pero en las llamadas que yo pude escuchar, la policía ya había actuado. Dan cuenta de que el móvil ya había retirado a las personas que quedaron aprendidas esa noche. Por lo tanto no es correcto que hayan ido a partir de un llamado al 911. En verdad el móvil estaba patrullando la zona por orden operativa, había pasado varias veces y no queda claro por qué razón los aprenden, si es como dice el acta que les habrían agredido con piedras o como dicen los testigos, que he podido entrevistar, no pasaba nada y simplemente pararon a pedir datos y requisar a la gente que estaba allí y el procedimiento se fue de madre y terminó con lo que pasó”, siguió el Fiscal.

Ahora Gerosa también sospecha que la camioneta no fue dañada en el barrio sino que, como señaló otro testigo en el mismo programa radial, policías la golpearon para justificar las detenciones. “Se afirma por ahí que la camioneta no fue dañada en el barrio, no tengo evidencia de que haya ocurrido de esa manera, pero también si el inicio de la actuación tiene algunas dudas, podría ser dudoso todo el trabajo”, resaltó Gerosa.

Respecto de la investigación dijo que “vamos a redefinir la hipótesis y vamos a trabajar de nuevo”.

También “queda en duda” el supuesto secuestro de las armas que se dijo tenían estos jóvenes, agregó Gerosa.

Todas estas dudas en el procedimiento “no permite achacarles delitos a las personas aprendidas, ni tampoco afirmar que la actuación policial haya sido mal intencionada. Lamentablemente en estas condiciones, por ese error en el inicio de las actuaciones por parte de la policía habrá que seguir con las personas en libertad. No puedo imputarles delitos si el elemento del cual surge la evidencia para la imputación (atentado y resisitencia a la autoridad y daño) contiene elementos que no son reales”.