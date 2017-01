González Fraga es el nuevo titular del Banco Nación

El hombre que sostiene que tener dinero fuera del país “es una necesidad para sobrevivir” es el nuevo encargado de administrar el Banco Nación de la República Argentina.

El economista Javier González Fraga reemplazará a Carlos Melconián al frente del Banco de la Nación Argentina. El nombramiento, que acaba de comunicarse oficialmente en la Casa Rosada, confirma los rumores sobre los nuevos cambios en el Gobierno.

González Fraga fue un acérrimo defensor de la política de ajuste aplicada desde el día uno del gobierno de Mauricio Macri. En ese camino, el economista de Cambiemos y ex titular del Banco Central durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem cometió algunos exabruptos. Por ejemplo a fines de mayo pasado aseguró que veníamos “de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio… Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.

En la misma línea cargó contra los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA que evidenciaba que las políticas del gobierno de Macri habían sumergido debajo de la línea de la pobreza a más de 1,5 millón de personas.

Tras revelarse el fuerte deterioro de la situación económica y social González Fraga relativizó el fuerte incremento del índice de pobreza y se preguntó: “Me gustaría saber ¿qué tan pobres son los pobres?”.

Aseguró que los índices que revelan un fuerte incremento de la pobreza en todo el país “son sólo cálculos teóricos”.

“Yo tomo con pinzas la información sobre la pobreza. No desconozco que se ha agravado, pero ese cálculo de que hay un millón y medio más de pobres que paso del 27 al 32, es un cálculo teórico”, señaló Fraga en aquella oportunidad en declaraciones a Radio Continental.

“Son gente que pasó de estar muy cerca del límite en la parte de arriba a estar muy cerca del límite en la parte de abajo. No es que se le ha empeorado tanto. Es un cálculo un poquito teórico. A mí me gustaría saber que tan pobres son los pobres. No es como en el 2001 que la pobreza había aumentado considerablemente”, dijo el ahora flamante presidente del Banco Nación.