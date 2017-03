Procedimiento por flagrancia en un robo de moto

El día 26 de febrero aproximadamente a las 7,30 en calle 45 al 1100, Barrio Islas Malvinas de la ciudad de Reconquista frente al domicilio de DPF, ingresó una persona desde la vía pública a un sector donde se usa para estacionamiento de motocicletas y bicicletas que es de público acceso.

Se trata del Señor Juan David Oviedo, mayor de edad, domiciliado en Barrio Islas Malvinas , quien en la ocasión se apoderó ilegítimamente de una motocicleta marca Motomel 70 cc color gris, propiedad de DPF.

Luego de la denuncia de la propietaria se hace cargo de la investigación el fiscal de turno Dr.Aldo Gerosa, quien ordena entrevistas a testigos del lugar Oviedo es divisado por personal policial, siendo aprehendido en calle 45 y Bolivar del Barrio Islas Malvinas .

Calificación Legal de Hecho: El hecho descripto se califica a prima facie como Hurto Calificado por ser un moto vehículo en lugar de acceso al público (arts. 163 inc. 6º C. Penal), como autor del mismo (art. 45 del C. Penal).

Audiencia:

Ayer a las 11 hs por ante la OGJ de Reconquista, por ante el juez de la IPP Dr. Gustavo Gon ,dada la modalidad del hecho, las evidencias obrantes en el legajo que son consideradas relevantes para el fiscal, se solicitó la aplicación del procedimiento por Flagrancia, previsto en el Código Procesal Penal. En la misma se resolvió: admitir la aplicación del procedimiento por flagrancia; imponer una prisión preventiva de 60 días al presunto autor; tener por formulada la acusación contra Oviedo; se acordó que el día 10 de marzo de 2017 se realizará la audiencia donde se exhibirán, acompañarán y ofrecerán las evidencias de que piensa valerse las partes para el juicio oral y público.