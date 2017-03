Polémica por las boletas emitidas por el gobierno

Los concejales opositores sostienen que el gobierno está emitiendo “boletas truchas” porque no contienen el membrete oficial sino un “slogan político”.

El Bloque de Concejales del Frente Progresista, Cívico y Social (Eduardo Paoletti, Emilio Adobatto y Alicia Perna) denunciaron que se “emiten boletas de la municipalidad que no son válidas”.

Sostienen que no son válidas “porque contienen el slogan político y no el institucional aprobado” y agregan que “es la primera vez en la historia de Reconquista que sucede algo así”.

“El Bloque de concejales del FPCyS ha tomado conocimiento que algunos vecinos de Reconquista continúan recibiendo boletas con la leyenda RECONQUISTA EN ACCIÓN, reemplazando a las que por normativa deben emitirse, o sea Municipalidad de Reconquista”, dice el documento emitido en este lunes.

“Desde este lugar queremos advertirles a los contribuyentes que las boletas que contengan dicho logo NO SON VÁLIDAS, porque la normativa vigente no permite colocar el slogan político (RECONQUISTA EN ACCIÓN). Además, en dicho documento no se especifica qué se cobra (sólo dice Derecho) y en qué cuenta y para quién es el pago (la Municipalidad o el Partido Político)”, remarcan.

Finalmente los concejales manifiestan “repudio a tal atropello institucional, que no hace más que debilitar la relación y el respeto que merece el vecino por parte del Municipio de Reconquista”.