Una delegación de Reconquista se suma a la marcha de la CGT

Ramón Acosta, titular de la CGT local, contó en el programa radial “La Grieta (FM 94.5 Central)” que estarán participando de la marcha nacional convocada por la CGT nacional.

“Creemos que la movilización va a ser multitudinaria porque estamos viendo que desde todos los sectores de trabajadores, no trabajadores, organizaciones sociales y populares, agrupaciones, movimientos políticos y otras organizaciones gremiales se van a sumar a estar marcha”, comenzó diciendo Acosta.

Desde Santa Fe estarán saliendo dos colectivos con unos “120 compañeros” entre delegados gremiales y comisiones directivas de los distintos gremios que conforman la CGT. Los delegados locales viajaron hasta Santa Fe y desde allí una caravana los llevará hasta la Capital Federal.

“Lo que se debatió el 22 de febrero, donde nos citaron a todos los Secretarios Generales de las CGT normalizadas, las razones y diagnósticos de lo que nos está ocurriendo. Allí salió el tema de alguna demora de un paro porque nos decían que cuando un gobierno se inicia hay que garantizar la gobernabilidad, mientras hubo diálogo con el gobierno que finalmente no cumplió con ninguno de esos planteos. Por ejemplo se hicieron acuerdos como el de los ‘no despidos’ pero no fueron respetados por el gobierno ni por los empresarios. Esas aperturas que se hicieron a las importaciones que afectan totalmente a la industria de nuestro país, y es algo que ya nos pasó en los ’90 y terminó como terminó en el 2001. Nosotros pensamos que eso no iba a pasar pero estamos yendo nuevamente por el mismo camino”, siguió.

Además habló de la frexibilización laboral que se está instalando fuertemente. “En el otro modelo (haciendo referencia al kirchnerismo) estabamos todos incluidos”, remarcó.

Finalmente dijo que “este gobierno acusa al anterior de vaciar todo, pero se nota que quedaba algo porque también lo están extinguiendo”.