Gremios estatales, docentes y municipales paralizan la provincia

Los estatales provinciales rechazan la nueva oferta de una suba del 21 por ciento y paran mañana. El Ejecutivo propuso aumentar los sueldos un 12 por ciento en marzo y un 9 por ciento en julio. La medida de fuerza coincidirá con los docentes de todos los niveles.

Los estatales santafesinos nucleados en Upcn y ATE rechazaron ayer por “insuficiente” la nueva oferta de aumento salarial del 21 por ciento en dos tramos, más una cláusula gatillo de actualización por inflación formulada por la Casa Gris, y mañana iniciarán un plan de lucha consistente en un paro de 24 horas, que coincidirá con la primera jornada de huelga docente de todos los niveles y el segundo día de la medida de fuerza anunciada por los municipales en todos los distritos locales de la bota santafesina.

Si bien el ofrecimiento que llevaron a la mesa de negociación los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, mejoró en un punto y medio la oferta de incremento salarial del 19 por ciento realizada la semana pasada, los secretarios generales de ambos sindicatos estatales, Jorge Molina (Upcn) y Jorge Hoffmann (ATE), no dudaron en calificarlo de “insuficiente” y coincidieron en que “es una oferta que ni siquiera amerita que la pongamos a consideración de los afiliados”.

El incremento salarial del 21 por ciento propuesto por la Casa Gris es a pagar en dos tramos (12 por ciento en el corriente mes de marzo y 9 por ciento restante en el mes de julio). “Es un nuevo esfuerzo presupuestario del Estado provincial”, se remarcó en un comunicado oficial emitido al término del cónclave desarrollado ayer en la sede de gobierno de la capital santafesina.

La información oficial además consignó que “durante la reunión se analizaron, además, distintos aspectos que hacen a las condiciones laborales de los trabajadores estatales y al impacto que el mencionado incremento tendrá en las distintas categorías de los empleados públicos”.

“La propuesta se completó con el ofrecimiento de incluir una clausula de actualización automática de salarios por el índice de precios al consumidor que publica el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), como resguardo del poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores, ante cualquier suba inflacionaria que supere la pauta salarial acordada”, agregó el Ejecutivo.

No obstante para los gremios la oferta salarial dista de ser satisfactoria: “Le hemos comunicado a los funcionarios que rechazamos esta propuesta y no la vamos a tramsmitir a nuestros afiliados porque está claro que no va a ser aceptada”, sentenció Jorge Molina.

“Por lo tanto —continuó— como nosotros teníamos mandato de comisión directiva que si la oferta no era acorde a lo que están esperando los compañeros, el miércoles (por mañana) se va a hacer una jornada de protesta en todo el ámbito de la provincia que va consistir en un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de guardias mínimas por 24 horas”.

El líder de Upcn reconoció que “entendemos que es un gran esfuerzo el que hace el gobierno elevando esta propuesta, pero también entendemos que esto no satisface los legítimos reclamos de los compañeros trabajadores, por lo cual no estamos en condiciones de transmitir esta propuesta”.

En sintonía, Jorge Hoffmann, de ATE, precisó que “en este marco que describe Molina no aceptamos la propuesta porque estamos planteando que dentro de la política salarial anual que sería esta oferta del 21 por ciento debe contemplarse además la pérdida (del poder adquisitivo por inflación) del año anterior, punto que no estuvo incluido en el ofrecimiento del gobierno”.

“Además —advirtió— se resolvió en el plenario de delegados que si en los próximos días no se obtienen respuestas de mejoramiento de la propuesta, se llevará a cabo otro paro con movilización”.

Contrariamente a lo sucedido en las reuniones paritarias precedentes, ayer al término del cónclave desarrollado en la Casa Gris el ministro de Gobierno y Reforma del Estado Pablo Farías no formuló declaraciones. Fuentes de la Casa Gris anticiparon en cambio que el ministro político ofrecerá esta mañana (martes) una conferencia de prensa que se aguarda con expectativa por el hecho de que allí el gobierno brindará precisiones sobre la oferta oficial y sobre todo, porque los gremios esperan que sea nuevamente mejorada para poder elevarla a sus afiliados, lo que eventualmente permitiría desactivar el plan de lucha.