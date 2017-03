Municipales aceptaron la propuesta salarial de los intendentes

Los temas pendientes seguirán en discusión en la Comisión Técnica de Paritarias.

En el ámbito de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, con la presencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia, los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales junto a los delegados de los Sindicatos Municipales lograron concretar un acuerdo paritario para el año 2017.

El mismo consiste en otorgar una recomposición de los salarios del año 2016, con un monto mínimo de bolsillo similar al 30% de la Asignación de la Categoría 16 vigente a Junio del año pasado y cuyo valor es de tres mil pesos ($ 3000), el que se percibirá en planilla complementaria en el mes de Abril, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran celebrarse en cada jurisdicción.

Con lo convenido y sumado a los $ 2800 percibidos en Diciembre de 2016, la recomposición total por la pérdida del poder adquisitivo del año 2016 se ubica en un total de $ 5800 por los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

Se resolvió incorporar con anterioridad a Julio de 2017 a las asignaciones de categoría, la suma no remunerativa y no bonificable del 3% establecido en el acuerdo salarial 2016, en todas las jurisdicciones municipales que aún no la habían materializado. Esto implica que los sueldos básicos establecidos en julio de 2016 tendrán un incremento anual del 28%, que además constituyen el aumento real y efectivo de las jubilaciones y pensiones municipales para los beneficiarios de la Caja Provincial.

Se fijó un incremento del 25% sobre la política salarial vigente en cada Municipalidad y Comuna con el sistema de actualización por cláusula gatillo. Este se abonará en dos cuotas, alcanzando el 18% en el mes de Marzo y el 7% restante en Julio. Sobre la base de este “Acuerdo General” en cada municipio o comuna podrán pactarse la aplicación de otros porcentajes y formas de pagos, correspondientes a los meses anteriores a Marzo del 2017, lo que permitirá a su vez que se apliquen los aumentos proporcionales a los jubilados y pensionados de los distintos Organismos Previsionales del sector municipal.

Por otra parte, se establece un “incremento salarial garantizado” de $ 2250 para el mes de marzo y de $ 3.125 en el mes de Julio. De esta forma el aumento de los salarios de bolsillo a Julio de 2017 se ubicarán entre el 34,5% y el 25%.

La Comisión Paritaria continuará sus reuniones a través de la Comisión Técnica para resolver los temas pendientes, como el incumplimiento del pago del 2% de antigüedad de las Comunas del Departamento San Cristóbal, la deuda del bono 2016 con los Jubilados y Pensionados que algunas Municipalidades y Comunas mantienen con dichos beneficiarios de la Caja Municipal de Santa Fe.

En relación a las Asignaciones Familiares, FESTRAM advirtió que si el Gobierno de la Provincia no procede a su revisión, los Sindicatos exigirán en cada administración municipal o comunal la equiparación con los valores establecidos por el Estado Nacional para sus agentes, en concordancia con el Art 22 de la Ley 9286.