“Si seguimos así, esto va a traer una reacción y volveremos a vivir lo del 76”

Después de la polémica que generó el Concejal Hugo Firmán tras publicar una opinión personal sobre la última dictadura cívico-militar en su cuenta de Facebook, La Grieta (programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 13hs, por la 94.5) lo entrevistó para seguir debatiendo sobre el tema.

“Tengo 60 años, yo la he vivido y esto es irrefutable, una cosa es que te la hayan contado o que lo hayas leído y otra cosa es haberla vivido. Yo en esa época tenía 20 años y estaba con toda la furia, no existía ningún medio de comunicación como existe hoy, pero nadie de aquella época puede dudar de mi profunda adhesión en favor de los derechos humanos y del repudio más absoluto y contundente a la peor etapa de la historia argentina”, comenzó diciendo a modo de aclaración para quienes leyeron en sus palabras cierta reminiscencia a la teoría de los dos demonios.

“El acto del 24 de marzo en Buenos Aires fue lo que me llevó a escribir lo que escribí en mi muro. Porque allí se pidió, entre comillas y abiertamente, un golpe contra Macri. Y se llega a la locura absoluta de reivindicar la lucha armada; reivindicación de Montoneros y del ERP que pusieron bombas y mataron personas. Me pareció exagerado y vergonzoso que se reivindique eso, por eso escribí lo que escribí. Más allá de que reconozco que soy cinturón negro en armar quilombos con lo que digo y con lo que hago”, dijo Firman coincidiendo con lo planteado en los últimos días por distintos representantes de Cambiemos.

Al ser consultado sobre su expresa postura, contraria al número de 30000 desaparecidos, el Concejal manifestó: “pongo los 7000 desaparecidos comprobados porque es el número que dice la CONADEP. Por eso pongo que fueron 7000. Pero quiero dejar en claro que 5 desaparecidos ya es un número irrecuperable, imaginate si hablamos de 7000. Pero yo no traigo ese número a la discusión, quien lo trajo fue la gente que estuvo subida al palco reivindicando a todos los grupos civiles armados que atentaron contra la democracia en ese momento como diciendo: este es probablemente el camino a seguir. Yo lo que escribo es: señores no volvamos a esto porque si seguimos así, esto va a traer una reacción y volveremos a vivir lo del 76 que fue la noche más oscura”.

“Me llama poderosamente la atención que se genere esta discusión por la cuestión de la cantidad de desaparecidos, que puede ser aleatoria, pero que no se hable de los 1350 muertos asesinados en el periodo democrático del 73 al 76 y que no se hable de las 4380 bombas detonadas”, expresó quien le ganara la interna al ex Intendente en la última contienda local. A lo que agregó: “me parece que en algún momento se debe saber que es realmente lo que pasó, porque si conocemos solo una parte de la historia estamos errándole. Existe otra historia, que no ha sido reivindicada por una cuestión de la obtención del poder, por una cuestión del incremento del terrorismo en aquellos años; pero me parece que tenemos que discutirlo”.

“Esta buena esta discusión (por la que se dio durante el programa) porque yo ya a esta altura digo lo que pienso y estoy en un modo Alfredo Casero donde ya me importa muy poco lo que piensen acerca de lo que yo quiero trasmitir. Sería bueno que le pregunten a sus parientes de 50 o 60 años sobre cómo estaba la situación en aquella época y como se vivía, en vez de centrarse en porque yo hablé de 7000 y no de 30000 desaparecidos”, expresó el ex Secretario de Servicios Públicos. Asemejándose quizás más a Dario Loperfido que al ex Cha Cha Cha.

“En los últimos 12 años se hicieron, en materia de derechos humanos, cosas que empañan todo lo que tiene que ver con esa materia”, dijo levantando la bandera anti-k del “curro de los derechos humanos”, quien tiene intenciones de seguir ocupando una banca en el Concejo de Reconquista.

Sin entender muy bien el por qué, pero conociendo que es algo común en él, Hugo viajó velozmente de los años de plomo al presente y ensayó otra defensa al gobierno de Cambiemos. “Otra cosa que anda dando vueltas por ahí es que pareciera ser que tiene que gobernar quien más gente mete en la calle. Porque metieron tanta gente en las marchas se dicen que son el pueblo. Con ese criterio debería gobernar el Indio Solari que metió más de 400 mil personas en Olavarría. La calle es importante pero la Argentina es muy grande. Hay que reconocer que hay cosas que está haciendo bien Macri y la mayoría de las cosas mal, producto de un gobierno que es muy débil. Pero bueno, tendremos que mantenerlo. Hay que mantener a este gobierno, de lo contrario vamos a estar esperanzados en que ningún gobierno que no sea peronista pueda terminar su mandato. Lo que me parece una barbaridad”.