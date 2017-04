Fue la primer respuesta, casi instantánea, que dio Soledad Zalazar cuando le planteamos en el Frente a Frente de Cuarto Intermedio que el gobierno de Cambiemos consideraba desestabilizadoras las marchas y los paros de las últimas semanas.

Semanario Reconquista

“Dicen que son desestabilizadoras porque le tienen miedo a la gente en las calles, como toda derecha. Además, están todo el tiempo instalando esta cuestión de que son la víctima de todo. Viven victimizándose, desde que asumieron. Y me parece que eso responde a falta de gestión, falta de gobierno, falta de políticas claras que tengan que ver con el trabajador. Porque ellos tienen políticas que son claras, de acuerdo a su ideología, pero que no tienen nada que ver con la gente. Me parece que es otra de las movida mediáticas que hacen para poder justificar la inacción que tienen”, señalo la Presidenta del Concejo de Reconquista.

Y en relación a lo ocurrido en las movilizaciones contra el gobierno nacional, Soledad se ocupó también de marcar la pérdida de representatividad que vienen teniendo ciertos líderes sindicales y políticos. “Yo creo que lo que se ha visto es que no hay quien la esté conteniendo y, a raíz de ello, la gente se está empezando a organizar de otra forma más allá de las estructuras partidarias. Porque más allá de que hay mucha gente que tiene una militancia partidaria, el gran conjunto sale a la calle a defender los derechos que había conquistado durante estos últimos años. Y creo que la misma oposición se está debilitando porque la gente se está organizando sola. Y claramente la CGT no está a la altura de las circunstancias, ya que todavía no ha mostrado un rol más jugado a favor de los trabajadores. Hace dos años hablábamos de paritarias del 32%, y no había techo. Ahora queremos hablar de paritarias y ya te arrancan con el 18%, y te dan hasta un 21% así como en un arrebato de generosidad. Eso es, en parte, lo que llevó a la gente a salir a la calle a decir basta. Están saliendo a pedir que les devuelvan lo que tenían”.

En cuanto a su óptica sobre la actual gestión municipal, quien va por la intendencia en 2019 no se guardó nada. Fiel a su estilo frontal, habló de Vallejos y de cada Secretaría. “Me parece que Enri todavía no termina de encontrar el rumbo. Hay determinadas secretarías que parecería que nunca arrancaron. En cuanto a la de Servicios Públicos, no es que no arranca sino que no le encuentra la vuelta. Yo recorro permanentemente los barrios y los encuentro en una situación complicada. Y yo sé del esfuerzo que hace Roberto, y sé también de la inversión que se hace en esa área, pero los resultados no están acorde a esa inversión. En Obras Públicas hay que esperarlo a Lucas porque recién arranca, ya que los que estuvieron antes nunca arrancaron. Y pese a que el Intendente dice que son muchas las gestiones hechas, hasta el momento es muy poco lo que se ha recibido. Si me parece bueno lo que está haciendo Ghio en Cultura. Y la Secretaría de Salud, yo no la hubiera creado. Yo destinaría esos fondos a hábitat”.

De Olazabal, en su despedida en Reconquista del cargo de Fiscal General planteó que lo dejaba conforme su gestión porque se instaló el nuevo sistema que era el objetivo madre. Y consultada sobre ello, Zalazar no se mostró tan optimista. “Me parece que estamos yendo en un camino en el cual si esto no logra revertirse vamos a terminar en lo mismo, con un montón de causas acumuladas. Hoy tenemos la mitad de los fiscales que tendríamos que tener por lo tanto sobrecargamos el recurso humano, y por ende no vamos a tener la diligencia que este sistema nos venía a brindar. Si entiendo como algo positivo en que hoy hay mucha más transparencia, porque antes acceder a las sentencias era todo un trabajo. Es por ello que estamos todos de acuerdo en que el sistema de antes no daba para más”.

Sin dejar de lado la esfera judicial, le consultamos que pensaba acerca del planteo que se viene instalando desde distintas esferas sobre la necesidad de modificar algunos puntos de nuestra ley penal, entre los que se puntualiza la extensión de la prisión preventiva. A lo que la Presidenta del Concejo respondió: “Leí los dos proyectos que hay, el de Senadores me lo quisieron hacer firmar en una reunión de vecinales sobre inseguridad, y estoy más de acuerdo con el que salió de Diputados. ¿Por qué? Porque me parece que alargar los plazos de la prisión preventiva no debe ser para todos los casos por igual, porque en realidad mi preocupación es si esto nos puede llevar a una política de mano dura sin sentido. Y sé que yo al decir esto puedo caer poco simpática porque la gente está pidiendo, y fogoneada por algunos, es la mano dura. Vende más”.