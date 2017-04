Plan del Norte: la mesa de trabajo de los Bajos Submeridionales evaluó los avances en Infraestructura, Medio Ambiente y Producción.

Funcionarios del gobierno provincial participaron este miércoles de la mesa de trabajo de los Bajos Submeridionales, durante la cual se brindó un informe detallado de los proyectos del Plan del Norte referidos a Infraestructura, Medio Ambiente y Producción para esa región.

“Esta es la segunda reunión que realizamos de la mesa de trabajo que convoca a instituciones del norte provincial”, señaló el coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas, y precisó que tanto “Vialidad provincial, como las carteras de Medio Ambiente y Producción detallaron las acciones actuales que están llevando adelante en el norte, como también los proyectos planificados”.

Asimismo, Rojas sostuvo que “esta información tiene como objetivo fundamental que todas las instituciones conozcan de primera mano las acciones del gobierno de Santa Fe en el norte y en los Bajos Submeridionales, las cuales están enmarcadas en el Plan del Norte a través de los 130 proyectos que lo conforman, como de otros que se han ido creando luego de presentado el Plan. Los funcionarios provinciales están diariamente en contacto con las instituciones, autoridades y legisladores del norte, eso hace que la relación de la sociedad civil con el gobierno esté realmente aceitada”.

“A lo largo de décadas se trató de abordar la temática de los Bajos fundamentalmente con un marco normativo, el cual sinceramente no ha tenido muchos resultados. La propuesta que encaramos desde el gobierno provincial apunta a tener acciones concretas y, simultáneamente, analizar si es necesario alguna modificación o un marco normativo nuevo”, aseguró el coordinador.

PRÓXIMOS ENCUENTROS

Está previsto que la mesa de trabajo mantenga reuniones mensuales y sobre temáticas específicas con la intención de desarrollar medidas tendientes a abordar los Bajos Submeridionales en su integralidad.

Para un próximo encuentro quedó pendiente la participación del secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni, quien en estos momentos trabaja en la emergencia hídrica del sur provincial. Con él se abordará el tema hídrico “que es, indudablemente, al cual más importancia se le da respecto a los Bajos Submeridionales. En el corto plazo, dialogaremos con Bertoni para interiorizarlos sobre el plan hídrico”, explicó Rojas.

INSTITUCIONES

Alfredo Paduán, representante de Fundapaz, definió la reunión como “muy positiva, porque se acordaron cosas precisas para empezar a trabajar, así que vamos por buen camino. En la medida en que haya más instituciones que puedan aportar para encontrar una solución adecuada a la problemática de los Bajos Submeridionales, será mejor”.

En tanto Hugo Terré, en nombre de Federación Agraria (FAA), argumentó que deben definirse líneas de organización interna respecto de las prioridades a abordar, “porque sabemos que si no nos ponemos a trabajar, se dificulta salir de las emergencias hídricas y productivas y de la problemática ambiental. Acá venimos con el ánimo de colaborar y sumar”.

El especialista en manejo de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mario Basán Nickisch, reconoció el espacio generado como un “avance importante”. Desde el INTA tenemos todas las intenciones de colaborar en lo que hace a los saberes y conocimientos para toda esta región y, a su vez, aprender del resto de las instituciones que están participando, porque esta es una cuestión de aporte mutuo en la que todos nos potenciamos y el producto que puede extraerse será realmente interesante”.

Por su parte, Héctor Braidot, del Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), aseveró que “se dio un primer paso, que significa debatir cómo iniciar este proceso con respecto a los Bajos Submeridionales. Se plantearon las dudas, las incertidumbres, pero todos con una actitud de construcción y de ir hacia adelante en darle respuesta a una vieja problemática de los Bajos. Es de destacar el informe que hizo el administrador provincial de Vialidad, mostrando el trabajo que están haciendo en los tres departamentos porque, en lo personal, me deja conforme la diversidad de obras que están en curso, las que se iniciarán próximamente y aquellas que se están planificando”.

Finalmente el presidente de la Unión de Organizaciones de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales de Santa Fe (UOCB), Teodoro Suárez, indicó que “fue una reunión en la que uno pudo expresarse, contar las cosas que hace y, en nuestro caso, las necesidades del pequeño productor y campesino. Que haya un Plan del Norte que contemple estos puntos me parece fantástico porque debemos ir a la concreción de ciertos temas en materia de caminos y producción. Creemos que esto se va a lograr y vamos a trabajar para ello; no nos vamos a quedar callados, porque es la posibilidad de concretar cosas para nuestro sector. Es una mesa de trabajo muy fructífera, sacamos provecho, nos sirve y no quedamos afuera como pequeños productores”.

PRESENTES

Estuvieron también en el encuentro, el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa; el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; y el asistente técnico del Ministerio de la Producción, Norberto Cammisi.