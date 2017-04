“Me voy dejando una secretaria en optimas condiciones”

Gustavo López ocupará una banca en el Concejo Deliberante en reemplazo de Gabriel Gasparutti.

Gustavo López ocupará una banca en el Concejo Deliberante en reemplazo de Gabriel Gasparutti.

Al respecto dijo “Yo tengo una larga experiencia de trabajo en el ámbito del concejo, fueron muchos años de trabajo en las distintas comisiones y asistiendo al bloque de concejales del PJ en ese momento. Con esto quiero decir que este ámbito no me es desconocido.

Por otra parte vengo de la gestión, y desde ese lugar quiero poder trabajar para brindarle al ejecutivo las herramientas que hacen falta para mejorar la gestión. Hay muchas cosas que no se pueden hacer, o que faltan porque la legislación no acompaña o directamente no existe.

Mi trabajo va a tener una fuerte impronta social, pero también quiero ser claro en esto. Voy a estar al servicio del equipo político que hoy gobierna. Los secretarios, mis compañeros van a tener un concejal que pueda darles las herramientas para mejorar lo que hacer.

Para nuestra gente, de reconquista, ya me conoce seré el mismo de siempre. Atendiendo al que lo necesita, encontrándome en las comisiones que integra, trabajando al lado de los vecinos

Creo que puedo aportar la experiencia y la impronta de trabajo que Uds. me conocen.

En cuanto a su paso por la Secretaria de Desarrollo, López manifestó que “encontramos una secretaria desbastada desde donde la mires, y pudimos hacer lo que hacía falta, hoy esta en optimas condiciones. Lo edilicio, los comedores barriales, los comedores universitarios, los relevamientos de la población vulnerable.

Mira un dato, en Reconquista se hacían solo 15 trámites de pensiones por año, hoy se hacen mas de doscientos, trabajando con las vecinales y visitando a la gente, asi en todas las areas.

Creamos un área nueva, que es el ámbito del género, que hoy es un flagelo que debemos atenderlo.

Equipamos todos los Centros de Cuidado infantiles que quedaran a nuevo, con gestiones conseguimos el financiamiento que se necesitaba. Me voy muy contento y realizado por lo que hicimos”.