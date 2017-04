Editorial Semanario Reconquista en la Feria del Libro

Los libros “Aícho nos vamos a callar” y “Para pensar la Fe” están en la Feria del Libro desde este jueves y hasta el 15 de mayo próximo.

La Editorial Semanario Reconquista es una de las que componen el Stand de la Provincia de Santa Fe en la 43° Feria Internacional del Libro.

Los dos libros editados integralmente en la ciudad de Reconquista y con autores locales serán parte de la delegación santafesina en la mega muestra, considerada la más importante del mundo.

Son miles los libros que se estarán exponiendo y comercializando en el predio y es una gran oportunidad para todos los autores para mostrar sus obras.

Desde Editorial Semanario Reconquista agradecemos a los dos escritores por confiar en nosotros. Seguimos creciendo.