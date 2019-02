Duro comunicado de ATE luego de un nuevo hecho de violencia en el Hospital

Comunicado de ATE

Nuevamente un hecho de violencia que se repite que se agravan por ser cada vez más frecuentes y violentos en la Guardia del Hospital Central Reconquista, preocupa e intimida a los trabajadores de dicho efector, que en forma loable llevan adelante cada día la tarea de la atención de la Salud Pública en nuestra región. La Comisión Directiva de la Junta Interna del Hospital Reconquista, junto a ATE Seccional Reconquista, vemos con preocupación que esta situación de inseguridad, perjudica a todos los trabajadores que deben contar con el ámbito propicio para un buen desempeño de sus funciones, y que esta vez, además, han hecho daño a instrumental médico para la atención de los pacientes.

Desde ATE hemos solicitado, en reiteradas oportunidades, tanto en forma escrita como en reuniones mantenidas con Autoridades del Efector, que se tomen los recaudos y se proteja la salud del personal que cumple sus funciones, especialmente en horas nocturnas, y con mayor frecuencia se suceden los fines de semana. Evidentemente las respuestas no han sido positivas, ni mucho menos. No se ve reflejada ninguna toma de decisión que frene estos ataques, como así tampoco no se han visto medidas que conduzcan a mejorar el ámbito laboral para un adecuado desarrollo de las actividades.

Por todo ello solicitamos a la comunidad de la región, que sepa comprender la situación por la que atravesamos los trabajadores del Hospital Central Reconquista, e instamos a las Autoridades de dicho Hospital, como así también al Ministerio de Salud de la Provincia, a que de una vez por todas cuiden a sus trabajadores, cuiden su salud, cuiden los recursos físicos y equipamientos para lograr la atención y el cuidado que todos los ciudadanos de la región se merecen. Nos preocupa y mucho saber que muy pronto se habilitaría un nuevo edificio, pero sin directivas concretas, planificación y acciones en cuanto a seguridad, sería lamentable que se continúen con estos hechos.

Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a los trabajadores afectados, bregando por una ansiada paz social.