Se desinfla Lavagna ante la falta de apoyo en el PJ anti-K

Sin partido, rechazó competir en PASO para ser candidato. Aval “tóxico” de Duhalde y Barrionuevo. Se diferenció de Massa.

A la espera de un operativo clamor que no llega, Roberto Lavagna comenzó a desinflar su aventura presidencial. El exministro de Economía rompió ayer el silencio para descartar públicamente la posibilidad de participar en una primaria en el peronismo y reclamó un armado electoral más allá del PJ.

Lavagna no cuenta con partido político, ni liga de gobernadores o intendentes que apoyen el despliegue territorial que implica una campaña presidencial. Tampoco cosechó el apoyo de Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey para convertirse en candidato único de Altrernativa Federal. Aislado, y con los apoyos de Eduardo Duhalde y el socialista Miguel Lifschitz, el economista salió al aire en una radio para comenzar a desactiva su precandidatura. Lavagna pidió construir una alternativa de “unidad nacional” que exceda al justicialismo de cara a las elecciones presidenciales.

Ausente en el plenario del peronismo federal en Playa Grande, donde estuvieron en cambio los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones) y Sergio Casas (La Rioja), el exministro no logra romper la polarización entre Mauricio Macri y Cristina de Kirchner. Tampoco supera a Massa en intención de voto y hasta ahora, más allá de Duhalde, sólo cosechó el apoyo del sindicalista Luis Barrionuevo. Si bien no participó en la reunión marplatense, Lavagna envió un breve video en el que dijo que “a Argentina le hace falta un Gobierno de unidad nacional, que no es la unanimidad, pero sí es generar en un grupo muy amplio sustento político”. “De lo que se trata es de encontrar un camino para realizar un futuro distinto.

Además, buscó bajar expectativas en cuanto a su posible candidatura al afirmar que, “sobre mediados de año, uno debería saber con claridad si efectivamente hay posibilidad de una alternativa que no sea más de lo mismo”. Ese plazo se condice con el ritmo marcado por el calendario electoral, que fijó en el 22 de junio la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos de cara a las PASO ante las juntas electorales partidarias.

“Una enorme cantidad de argentinos no quiere tener que votar entre los dos extremos. Eso abre un camino, una demanda, y habrá que ver si los sectores políticos, empresariales, sindicales, intelectuales somos capaces efectivamente de articular una respuesta a esa demanda que viene de la población”, aseveró Lavagna en declaraciones formuladas ayer a la radio FM Milenium.

Se trató de la primera entrevista periodística que concedió tras un prolongado silencio, y luego de su breve intervención, a través de un mensaje grabado en video, en el lanzamiento de la campaña de Alternativa Federal el lunes último.

En esa misma línea, el exministro consideró que “el riesgo” de las elecciones del 27 de octubre próximo es que la ciudadanía tenga que “elegir de vuelta entre lo mismo”. Y amplió que esa “base de sustentación” de la que hablaba debería involucrar a “sectores del justicialismo, sectores del radicalismo, partidos como el socialista, otros partidos más pequeños de provincias, sectores del PRO, porque no todos piensan igual en el PRO y esto es evidente”, así como “muchísima sociedad civil, independientes de los más diversos sectores”.

Por otro lado, dijo que si bien la relación personal con Sergio Massa “siempre fue buena”, en materia política piensan diferente: “Massa piensa en una expresión más ligada a un sector del justicialismo, mientras que yo sigo pensando en la necesidad de construir algo más amplio”, planteó el exministro.

En este punto y luego de abonar la necesidad de construir una alternativa opositora que exceda a “los partidos tradicionales”, Lavagna dijo que, “más allá de las candidaturas, hay que ver cómo se logran ciertos consensos que nos permitan salir de ese permanente péndulo entre dos extremos, uno muy marketinero y otro muy pseudoideológico que, para los argentinos, no han dado resultados”. Es que, para Lavagna hay “dos gobiernos que han fracasado (en referencia a la gestión kirchnerista y a la actual, de Cambiemos), particularmente en lo que tiene que ver con el bienestar de la población”.

Finalmente, descartó de plano la posibilidad de participar en una interna del peronismo, como promueven desde algunos sectores de ese espacio: “Participar de una primaria sería contraproducente respecto de la idea central que estoy señalando. ¿Qué sentido tiene que alguien participe de la interna de un partido político y después pretenda imponerla al conjunto? No tiene sentido; son cosas incompatibles”, subrayó.