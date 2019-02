María Eugenia Bielsa destrozó a Marcelo Almirón. “No me representa”, dijo

La pre candidata a gobernadora justicialista estuvo en un acto político en la ciudad de Reconquista donde también estaba Marcelo Almirón. En medio de ese acto lo desacreditó tajantemente y lo dejó en ridículo. Almirón dice que fue una cama orquestada por el ex Senador Héctor Ocampo.

Audio de María Eugenia Bielsa en pleno acto.

En plena conferencia de prensa, donde también había muchos militantes que esperaban el acto político que llegaría después, uno de los periodistas le preguntó si conocía a Almirón y la respuesta dejó helados a todos los presentes.

“Lo conozco al señor porque me manda mails, me manda whatsapp. Nunca hablé con él y no me representa en la ciudad de Reconquista”, comenzó diciendo Bielsa.

“No me gusta, y se lo digo mirándolo a la cara Almirón, que alguien diga que es candidato en mi nombre. ¿Sabe por que? porque yo nunca le contesté ninguno de los whatsapp que usted me mandó. Creo que le contesté uno diciéndole ‘cuando estemos en Reconquista hablaremos’. Y yo no hablo con la gente que se arroga una representación que no tiene. ¿Le quedó claro?”, finalizó de frente a Almirón que estaba sentado en primera fila.

Marcelo Almirón habló en La Grieta (FM 94.5 Central) sobre este incidente y dijo que está seguro de que esto fue “orquestado por Tato Ocampo” porque Bielsa estuvo reunido con Ocampo en su casa.

También dijo que espera el día de las elecciones “para contar los porotos” y asegura que será el próximo intendente de la ciudad.

Almirón dijo que “jamás” se arrogó la representación de Bielsa y que el armado es de una lista distrital.

Finalmente remarcó que fue invitado por Vital Braida, a quien se indica como uno de los máximos referentes del sector en el norte.