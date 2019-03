Más de tres millones de dólares en equipos para el nuevo hospital

La ministra Uboldi encabezó la apertura de sobres con ofertas para adquirir los elementos que serán destinados al área de diagnóstico por imágenes del efector.

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, encabezó este martes la apertura de sobres con las ofertas económicas para la compra de equipos de alta complejidad destinados al área de diagnóstico por imágenes del nuevo hospital de Reconquista, que tienen un presupuesto oficial de U$S 3.170.000.

En la oportunidad, Uboldi expresó que “estamos muy contentos porque nos encontramos comenzando con las licitaciones del nuevo hospital de Reconquista. Siempre marcamos que existió una idea inicial de planificar la importancia de hospitales de tercer nivel, acompañados también con otras obras en la provincia que dieron la estabilidad y poder contar con capacidad resolutiva en cada uno de los cinco nodos”.

“Este año estamos enmarcados en la terminación de dos hospitales, uno es el Iturraspe en la ciudad de Santa Fe, y otro es este, el de Reconquista, pero también se encuentran avanzados los procesos licitatorios del hospital de Rafaela y del hospital Regional Sur en Rosario”, recordó la ministra.

Del mismo modo, remarcó que “hubo una decisión política muy clara de pensar en obras, lo segundo es que fueron acompañadas por presupuesto y lo tercero fue dar coherencia y continuidad, lo que permite que hoy estemos sentados en una licitación, que no es menor”.

“Estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Obras Públicas, quienes son los encargados de llevar adelante estas tareas. Ahora nosotros tenemos el desafío de llenar estos hospitales con el equipamiento de última generación, los cuales van a perdurar a lo largo del tiempo para brindar soluciones, no sólo para la comunidad sino también para el personal que los utiliza”.

Finalmente, Uboldi expresó que “esta digitalización es una innovación que evita un impacto sobre el medio ambiente al no utilizar los materiales de revelación del área de diagnósticos por imágenes, permitiendo que la gente no tenga que viajar con las bolsas de las placas sino que las imágenes a través de un sistema informático puedan compartirse entre diferentes profesionales en distintas áreas”.

Por su parte, el director del hospital, Jorge Fiant, manifestó que “estamos muy alegres de poder realizar esta apertura de sobres para la compra de estos equipos de última generación, lo que nos va a permitir brindar una atención y acceso de mejor calidad a toda la comunidad, no solamente de la ciudad sino también de toda la zona”.

El acto se realizó en el edificio del nuevo hospital, ubicado en Hipólito Irigoyen 1951 de Reconquista.

EQUIPOS DE RAYOS X

La primera licitación incluyó un equipo de rayos X de un puesto; un equipo de rayos X de dos puestos; cinco equipos rodantes; tres equipos arco en C; un equipo de mamografía; y un equipo panorámico odontológico.

A esta licitación se presentaron cinco oferentes, de los cuales sólo uno totalizó la oferta. La empresa Philips Argentina S.A. ofreció un monto de U$S 1.620.035; mientras que Agfa Healthcare Argentina S.A., Griensu S.A., Gran Buenos Aires Rayos X S.A. y Rayos X Dinan S.A. no totalizaron la oferta.

RESONADOR

La segunda licitación fue de un resonador superconductivo de 1.5 tesla y un sistema de enfriamiento de ultra bajo consumo de helio líquido, tipo “4K Cryocooler”, que permite todo tipo de exámenes diagnósticos de rutina de todo el cuerpo y estudios de cardiología, apto para estudios de pacientes pediátricos y de adultos.

Para esta compra se presentaron dos oferentes: Philips Argentina S.A. que realizó una oferta de U$S 1.017.265; y Canon Medical Systems Argentina S.A. ofreció U$S 1.062.000.

TOMÓGRAFO

Por último, se licitó la adquisición de un tomógrafo axial computado helicoidal multicorte, digital, de última generación, para exploración de cuerpo entero, incluyendo la cabeza del paciente, con estación de trabajo para pacientes pediátricos y/o adultos.

Aquí se presentaron tres ofertas: Bionuclear S.A. ofreció un monto de U$S 250.000; Philips Argentina S.A. realizó una oferta de U$S 289.510; y Canon Medical Systems Argentina S.A. ofertó U$S 247.200.