Condenaron al traumatólogo Gustavo Salmoral y no podrá ejercer como médico por 5 años

Lo involucró un arrepentido que dio detalles acerca del esquema de corrupción al interior del partido al que pertenece Temer. El ex presidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido este jueves en el marco del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó los arrestos del ex ministro de Minería y Energía, Wellington Moreira Franco, y del ex ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilhau. Para dictar las detenciones el juez Bretas se basó en la declaración de Lucio Furnaro, uno de Seguir Leyendo