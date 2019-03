Vallejos presentó la aplicación “Reco Digital”

El próximo domingo, desde las 10:00, el club Juventud será sede del Seven Sub 14 que tendrá la participación de varios equipos de la región. La ex Leona Ayelén Stepnik participará del certamen. Con la participación de 16 equipos pertenecientes a diferentes localidades del norte santafesino se realizará el próximo domingo en las instalaciones del Club Juventud de Malabrigo la “Copa Love 15” de hockey femenino reservada para la categoría Sub 14. Tostado, Las Toscas, Reconquista, Romang, Vera, Calchaquí, Margarita, Crespo, San Justo y Malabrigo tendrán representación a través de los distintos clubes que practican ese deporte. El evento contará Seguir Leyendo