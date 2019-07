Los espacios culturales de la provincia continúan con una variada agenda durante las vacaciones de invierno

Se trata de actividades para toda la familia con entrada libre y gratuita.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Cultura e Innovación, invita a participar de las distintas actividades a realizarse durante las vacaciones de invierno en todos los espacios culturales de la provincia.

ALEROS

<< Alero La Esperanza (Villa Gobernador Gálvez). Sábado 13, de 14 a 17 horas: juegos tradicionales para grandes y chicos, rincón de lectura, construcción de objetos y muchos espacios más para compartir. Además habrá una función especial de El gran circo de los Semaforelli.

<< Alero Nahuel Huapi (Villa Gobernador Gálvez). Jueves 18 y viernes 19, de 14 a 17 horas: juegos tradicionales para grandes y chicos, rincón de lectura, vestuarios para inventarse, jugar a ser otro y muchos espacios más para compartir.

Sábado 20, de 14 a 17 horas: Juegos tradicionales para grandes y chicos, rincón de lectura, vestuarios para inventarse, jugar a ser otro y muchos espacios más para compartir. Función especial de «Universo estupenda ¡¡de luxe!!»

<< Alero Coronel Dorrego (Santa Fe). Sábado 13 de julio, 16:30 horas: se presentará el espectáculo de clown Margarina invita.

Domingo 14 de julio – 16:30 horas: La compañía Saltimbanquis presentará el espectáculos de títeres Al diablo con el pan lo hicimos trabajar.

Jueves 18 de julio – 16:30 horas: La compañía teatral los “Hijos de la pavota” presenta el espectáculo Esos dos raros del grupo.

Sábado 20 de julio – 16:30 horas: Se presentará un espectáculo de circo, música y teatro a cargo de la compañía Circostero.

Domingo 21 de julio -16:30 horas: La Banda de Armando Lío presentará el espectáculo musical Hoy sonamos fuerte.

<< Alero Sportivo Cultural Las Flores (Santa Fe): Abierto de miércoles a domingo de 14:30 a 17:30.

Miércoles 17 de julio: Salidas desde el Alero para conocer otros espacios del tríptico.

Jueves 18 de julio y viernes 19: juegos y actividades para toda la familia.

Sábados y domingos: espectáculos, juegos y actividades para toda la familia.

CASARIJÓN (ROSARIO)

Sábado 13: Juegos de kermes para grandes y chicos, cortos animados y más espacios para desafiarse y compartir. Función especial: La Gorda Azul, presenta, Odisea de Tres en Triciclo (espectáculo para toda la familia de actores y muñecos).

Jueves 18 y viernes 19: Juegos de kermes para grandes y chicos, cortos animados y mas espacios para desafiarse y compartir.

Sábado 20: Juegos de kermes para grandes y chicos, cortos animados y más espacios para desafiarse y compartir. Función especial: Circo Lumiere, presenta, Les Volátiles (espectáculo de circo callejero atravesado por acrobacias, malabares y humor).

EL CAIRO CINE PÚBLICO (ROSARIO)

El Cairo Cine Público cumple 10 años como espacio cultural y en estas vacaciones de invierno lo festeja con las mejores películas animadas de la década. Todas las funciones son a las 16 horas, habladas en castellano, con entrada gratuita.

Sábado 13/07 – Ernest y Célestine; Domingo 14/07 – Intensamente / Inside out; Miércoles 17/07 – La canción del mar / Song of the Sea; Jueves 18/07 – Bob Esponja: la película / The SpongeBob SquarePants Movie; Viernes 19/07 – La vida de Calabacín / Ma Vie De Courgette; Sábado 20/07 – Coco; Domingo 21/07 – Mary y Max / Mary and Max.

MUSEO MARC

Celebramos los 80 años del Museo Marc con una agenda de actividades para grandes y chicos, recorriendo los tres ejes que inspiraron a Julio Marc para crear el Museo: Arte Americano, Arte Colonial e Historia Patria:

Sábado 13 de julio, 16 horas: Visita mediada por la exposición “María Obligado, pintora”, dirigida al público general.

Domingo 14 de julio, 16 horas: Teatro de títeres para niños, jóvenes y adultos “Soy Abya Yala”.

Martes 16 de julio, 11 horas: Mesa de dibujo sobre Historia Patria para adultos y adultas mayores.

Miércoles 17 de julio, 16 horas: Mesa abierta sobre conservación y escultura.

Jueves 18 de julio, 16 horas: Teatro de títeres para niños, jóvenes y adultos “Soy Abya Yala”.

Sábado 20 de julio, 17 horas: Visita mediada por el depósito de arte textil, dirigida al público general.

Domingo 21 de julio, 17 horas: Visita mediada por la exposición “El Mataco”, dirigida al público general.

MUSEO GALLARDO

De martes a domingo a partir de las 15 horas se pueden disfrutar las siguientes actividades: “Amasando recetas” – conocemos la diversidad de alimentos y recetas en diferentes contextos; «Niñxs exploradores, La Pampa nos espera!» – descubrimos las relaciones entre las características corporales de los animales y el ambiente en el que habitan; «Tardes de fábula y leyenda» – nos acercamos a los animales que habitan la región; «¿Qué nos queda por descubrir?» – nos preguntamos quiénes habitaron nuestro territorio y cómo este se fue transformando; «¿Cuánta diversidad puede entrar en la palma de una mano?» – conocemos la diversidad de semillas y su importancia; Ciclo de cine en la biblioteca; Vereda – mercado agroecológico del gallardo; Extraordinaria visita mediada a cargo del artista de la muestra «Los Huérfanos del Popoó; Cuentos de un lago desaparecido».

PLATAFORMA LAVARDÉN

Todo el edificio se convierte para recibir a grandes y niños, el Teatro y Petit Salón se engalanarán con obras y fantásticos recitales. Espectáculos programados:

Sábado 13, 15 horas: Teatro. La Banda de los Papas Fritas; 16 horas Subsuelo. Magiclown presenta ¿Cómo lo hizo?; 17 horas: Gran Salón. Latin Dúo presenta Se desconcierta el concierto.

Domingo 14, 15 horas: Teatro. Pim Pau; 16 horas Subsuelo. Tallarín con Banana presenta Desprovisto; 17 horas Gran Salón. Los Fenómenos del Grupo Pato Mojado.

Jueves 18, 15 horas: Teatro. La Banda de Armando Lio presenta Hoy sonamos fuerte!; 16 horas: Espacio Subsuelo. Los Hermanos Boloños; 17 horas: Gran Salón. Barakatum Interlúdico.

Viernes 19, 15 horas: Teatro. Las Vecinas del Pasaje, del Grupo El Boyo Teatral; 16 horas: Subsuelo. El Cuco de la Compañía Circo Alboroto; 17 horas: Gran Salón. Jazz for kids.

Sábado 20, 15 horas: Teatro. Dúo Karma – Música para todas las edades; 16 horas: Subsuelo. Magiclown presenta ¿Cómo lo hizo?; 17 horas: Gran Salón. Barakatum Interlúdico.

Domingo 21, 15 horas: Teatro. Los Raviolis presenta Hoy no vino la niñera; 16 horas Subsuelo. Tallarín con Banana presenta Desprovisto; 17 horas: Gran Salón. Laberinto Masticable presenta Todos contra mí.

MUNDO CRECIENTE

La sala de juego libre para bebés de 0 a 3 años funcionará del jueves 11 al domingo 21 de julio de 15 a 19 horas. Por orden de llegada. Capacidad limitada con retiro previo de entrada gratuita en el piso 2.

MUSEO DEL DEPORTE

Entrada libre y gratuita / En caso de lluvia las actividades se suspenden.

Sábado 13, 14 horas: Juegos para todas las edades/ Show de Les Amici/ Proyección en pantalla gigante de cortometrajes.

Domingo 14, 14 horas: Juegos para todas las edades/ Show de Talindo/ Proyección en pantalla gigante de cortometrajes.

FRANJA DEL RÍO (ROSARIO)

<< Galpón 11 El Muelle, Culturas Urbanas; Invasión Poética: Intervención artística colectiva, ciclo de charlas y workshops más paisajes sonoros y performances. Sábados y domingos de 15 a 19 horas.

<< Galpón 15: El Fabuloso Mundo del Cuerpo.

Sábado 13; 15 horas – “Mio (de mí)” de Carla Rodríguez. Entrada gratis, capacidad limitada; 16:30 horas: “Gala de circo para toda la familia” Entrada a la gorra, capacidad limitada; 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

Domingo 14, 15 horas: “Mio (de mí)” de Carla Rodríguez; 16:30 horas: “Gala de circo para toda la familia” Entrada a la gorra, capacidad limitada; 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

Jueves 18, 15 horas: “Pim Pau”; 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

Viernes 19, 15 horas: “Pim Pau”; 16:30 horas: “Gala de circo para toda la familia” Entrada a la gorra, capacidad limitada; 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

Sábado 20: 15 horas: “La Banda de Armando Lío”; 16:30 horas: “Gala de circo para toda la familia” Entrada a la gorra, capacidad limitada; 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

Domingo 21, 15 horas: “Y por último…frenesí” Compañía Tuto Tul. José Guirado; 16:30 horas: “Gala de circo para toda la familia” Entrada a la gorra, capacidad limitada; 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

Domingo 28, 18 horas: “Vangart” Vacaciones de Invierno. Entradas 2×1.

<< Galpón 17 – Mercado de Frutos Culturales: Aquellas pequeñas cosas… De palabras, juegos y juguetes. Un rincón de juegos, libros, construcciones, lectura, juguetes antiguos y muchas propuestas más para vivir el mundo mágico de las infancias. Además en vacaciones el Mercado te espera con los 37 puestos de productores locales, acompañados de espacios de comida, dibujo, música en vivo y muchas sorpresas para disfrutar en familia. Del 11 al 14 // 18 al 21 // 26 al 28 – De 15 a 19 horas.

TRÍPTICO DE LA IMAGINACIÓN (SANTA FE)

<< El Molino. Fábrica Cultural: Horario de apertura en vacaciones: Miércoles a domingo y feriados de 15 a 20 horas.

Sábado 13, 18 horas: Espectáculo musical “La Mona tremenda”.

Domingo 14, 17 horas: “Melocotón pajarito”.

Miércoles 17, 17 horas: Espectáculo “El círculo de la campanita”.

Jueves 18, 18 horas: Cuarteto de jazz de Cristian Bortoli.

Viernes 19, 18 horas: Concierto del grupo Barro.

Sábado 20, 18 horas: Concierto de La Alexander Petit Orquesta.

Domingo 21, 16 horas: Espectáculo “Cuentos del Chiribitil”.

Domingo 28, 18 horas: Espectáculo “Los fenómenos”.

<< La Redonda. Arte y vida cotidiana; Horario de apertura en vacaciones: Miércoles a domingo y feriados de 15 a 20 horas.

Sábado 13, 17 horas: “Melocotón pajarito”.

Domingo 14, 18 horas: Espectáculo “Esos dos raros”.

Domingo 21, 18 horas: Espectáculo “Cuentos del Chiribitil”.

<< La Esquina Encendida: Horario de apertura en vacaciones: Miércoles a domingo y feriados de 15 a 18 horas.

Domingo 14, 16:30 horas: Teatro “Tiburón”.

Sábado 20, 16:30 horas: Teatro “Violeta y Margarita”.

Domingo 21, 16:30 horas: Títeres “Hasta Las Manos”.

SAPUKAY. LA CASA DE FERNANDO BIRRI (SAN JOSÉ DEL RINCÓN)

Horario de apertura en vacaciones: Miércoles a domingo y feriados de 16 a 19 horas.

Sábado 13, 16:30 horas: Títeres “Los dueños del cuento”.

Miércoles 17, 16 horas: “Humeando bajito” (se podrán hacer masas tradicionales al horno de barro).

Jueves 18, 16 horas: «Yuyitos del Litoral» (propuesta lúdica de uso y combinaciones de hierbas para infusiones y yerba mate).

Viernes 19, 16:30 horas: Títeres “Abracadabra la mar”.

Sábado 20, 16:30 horas: Espectáculo de clown “El circo del gran Enrique”.

Domingo 21, 16:30 horas: Teatro “Violeta y Margarita”.

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL

Sábado 13, 15 horas (Sala Mayor): “Un cuento negro”.

Domingo 14, 16 horas (Sala Mayor): ¡Tiempo de sol para los chicos!.

Lunes 15 y martes 16, 15 horas (Sala Mayor): Duende duermen los duendes.

Martes 16, 17 horas (Sala Mayor): Cenicienta.

Miércoles 17 y jueves 18, 15 horas (Sala Mayor): Dolly y el Hombre Sombra (Relato de dos mundos).

Miércoles 17 y jueves 18, 17 horas (Sala Mayor): Paquito y sus viajes por la tierra y la luna.

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, 16 horas (Sala Mayor y Foyer): 3º Festivalito Muñecos en vacaciones.

Viernes 19: Y la música viene… de la Compañía Troupe Vagabunda.

Sábado 20: Somos el recuerdo del mar que pasó.

Domingo 21: Teatro para bebés. Cuando la luna en la laguna.

MUSEO AMEGHINO (SANTA FE)

Del 13 al 21, estará abierto de 14:30 a 18:30 horas. Programación de laboratorios abiertos, salidas de exploración a la plaza (investigación de fósiles y biodiversidad urbana), talleres con juegos, actividades para niños (tatuajes, pintura, dibujo).

Sábado 13: Víboras, culebras y boas; Domingo 14: Universo de bichos; Lunes 15; Salidas de exploración a la plaza San Martín; Martes 16: Vampiros y Murciélagos; Miércoles 17: Víboras, culebras y boas; Jueves 18: Universo de bichos; Viernes 19: Vampiros y Murciélagos; Sábado 20: Elefantes y tigres dientes de sable en el río Salado; Domingo 21: Fiesta de despedida de vacaciones.

MUSEO ROSA GALISTEO DE RODRÍGUEZ (SANTA FE)

“Un viaje por El Rosa” convoca a las familias a visitar el museo en vacaciones de invierno. La propuesta llevará a recorrer el museo de punta a punta a través de la muestra patrimonial “Museo Tomado” con el acompañamiento del área pedagógica.

La actividad se replicará de miércoles a viernes a las 11:30 horas, 15:30 horas y los sábados, domingos y feriados a las 16:30 horas. Está destinada a niños y niñas acompañados por un adulto responsable. La participación es gratuita, con cupo limitado por orden de llegada hasta completar los grupos.

MUSEO HISTÓRICO DE SANTA FE

Jueves 18, 17 horas: «Dime qué haces… algunas prácticas sociales en la Santa Fe ¿moderna?» A cargo de sus curadoras María Gabriela Pauli y Paula Sedrán como cierre de la muestra.

Horarios del Museo: Lunes a viernes de 8 a 19 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 19 horas.

PARQUE ARQUEOLÓGICO RUINAS DE SANTA FE LA VIEJA (CAYASTÁ)

Horarios: Martes a viernes de 8:30 a 13 horas y de 14 a 18:30 horas; Sábados, domingos y feriados de 12 a 18 horas. (En todos los casos se podrá ingresar hasta 60 minutos antes del cierre). Tel. (3405) 493056

Visitas guiadas caminando desde el Museo de Sitio, pasando por los lugares habituales como la Iglesia de San Francisco, la Plaza de Armas, La Casa de González de Ataide, La Casa Ambientada de Vera Muxica y las estaciones de recorrido.

CENTRO CULTURAL PROVINCIAL IDEAL (VENADO TUERTO)

Vacaciones Ideales.

Domingo 14, 16 horas: re-Aliados; Lunes 15, 16 horas: Glitter, Surprise!; Martes 16, 16 y 18:30 horas: Alicia en el País de las Maravillas; Jueves 18 y Viernes 19, 16 horas: Había una vez… Un Jardín; Domingo 21: Marea Circo.

LA CASA DEL AGUA (ROSARIO)

Actividad en Vacaciones: ¡Vos también podés ser un defensor del agua! Entrada libre y gratuita.

Gran búsqueda de la gema del agua. Juegos, show y actividades para aprender todo sobre el agua de la canilla, la más saludable. Traé tu disfraz.

Del jueves 11 al sábado 13 y del jueves 18 al sábado 20 a las 15 horas. Inscripción previa: lacasadelagua@ aguassantafesinas.com.ar / Teléfono: 0341-4378521.