El Quini 6 quedó vacante y se viene con $105 millones

El padre de Lorenzo Regonat, Mariano, comentó que la ablación de los órganos se realizará durante la mañana de este jueves en la ciudad de Reconquista y que «ya hay cuatro aviones en el aeropuerto» para realizar el inmediato traslado hacia las regiones donde están los receptores. «Me dijeron que no me van a decir quienes son los receptores y que me va a llegar una carta a mi casa donde me van a decir en que regiones están los órganos, pero yo me voy a encargar, con el tiempo, de averiguar dónde están», dijo. Mariano dijo «quiero algún día, Seguir Leyendo