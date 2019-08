Concejales piden que Nación aumente las raciones de comida para los que menos tienen

El Gobierno de Avellaneda invita a la comunidad y especialmente a todos los ciclistas de la región a participar de “La revancha del FUJI” que tendrá lugar el domingo 1 de septiembre a las 11hs en el Camping Municipal Los Tatané. Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 30 de agosto comunicándose al número de teléfono: (3482) 406349. Los valores son: $300 inscripción general y $200 para personas con discapacidad. Categorías participantes: Menores, juveniles y Sub 23, elite, Máster A, B, C y D. Damas elite, máster A, B, C y D. Promocionales damas. Promocionales varones y capacidades diferentes. Comparte Seguir Leyendo