ValentinaNosDuele – El Estado aclaró que no pondrá pediatras en la guardia

El presidente de Toyota, Daniel Herrero, logró firmar con los sindicatos un convenio que le permitió no despedir ni suspender a trabajadores. En un Coloquio donde muchos empresarios reclamaron la reforma laboral, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, marcó la diferencia con el caso de la empresa que dirige, que sin reforma laboral logró concretar un acuerdo con los trabajadores que permitió no suspender ni despedir en un sector tan sensible hoy como el automotriz. En el 55ª Coloquio de IDEA, Herrero, participó del panel “Los sindicatos y las empresas ante los nuevos paradigmas”. Tras finalizar, en una charla Seguir Leyendo