Firmán: «Macri es un demagogo que salió a comprar votos con el bono de $5.000»

Explosivas declaraciones del principal referente de Cambiemos hasta las últimas elecciones. Quien fuera candidato a Intendente de Reconquista por ese sector político tuvo un explosivo discurso en el programa radial La Grieta (FM 94.5 Central) a tres días de las elecciones.

Hugo Firmán fue el principal referente de Cambiemos en la ciudad de Reconquista hasta las últimas elecciones donde fue como candidato a Intendente y ganó, con comodidad, la interna que le planteó Walter Kreni (otro radical amarillo) pero finalmente cayó ante del justicialismo.

Como es de costumbre, Firmán dio declaraciones sin desperdicio que seguramente harán implosión dentro de Cambiemos en las próximas horas.

«Hay una fuerte división entre Cambiemos y la gente. Tenemos díscolos problemas incluso con los Fiscales, no podemos ni juntarnos con ellos», comenzó diciendo y marcando su diferencia con los miembros del PRO (puros).

Firmán dejó claro que solo seguirá dentro de Cambiemos si este domingo hay un resultado que permita ir a un ballotage pero en caso de una derrota, la fractura del bloque está cantada.

Dijo que espera que se de la posibilidad de ir a un ballotage pero que «con el macrismo no nos une el amor sino el espanto. Nosotros no queremos que vuelva esta banda de delincuentes que nos gobernó durante doce años. En este contexto nosotros no somos macristas sino somos Anti-K».

Dijo que el PRO «se sentía ganador de todo en 2015 y se dejaron llevar por la soberbia y no escucharon absolutamente nada» y que «la UCR fue el convidado de piedra en Cambiemos».

«Después del mazaso de las PASO evidentemente pensaron que van a hacer, pero evidentemente hay gente que no recibió el mensaje de que en las PASO perdimos escandalosamente, algo habrá que hacer y tenemos que cambiar. Bueno algunos no cambiaron y siguieron pensando que esto es el 2015 y se puede dar vuelta», dijo haciendo referencia a la campaña del #SiSePuede.

«Sino fijate lo que hizo el Sr. Presidente que cambió su forma de ser. De ser un enemigo de las exteriorizaciones efusivas a ser demagogo más sobre el escenario. ¿Por qué? Y, porque se dio cuenta que la gente quiere que le hablen de frente, pero no esta demagogia y este populismo y que no manden al mejor equipo de los últimos 50 años a hacer el desastre económico que hicieron», siguió.

También denunció que en Cambiemos ya no lo invitan, desde hace un año, a las reuniones provinciales «porque eramos muy críticos» y reveló que en esas reuniones les exigían «hablar de Vaca Muerta porque estamos exportando gas a China e Irlanda y nos decían que eso es bueno ¿No me digas? En mi ciudad la gente va en una bicicleta a buscar una garrafa de mierda que le sale quinientos mangos. ¿Cómo le voy a decir a los vecinos de Reconquista que no importa que paguen $500 la garrafa porque estamos exportando gas a China?».

Respecto de la pregunta que muchos se hacen sobre si el equipo económico del macrismo no se dio cuenta de lo que estaba pasando o si lo hicieron sabiendo las consecuencias dijo «no se dieron cuenta porque si sabían que iban a hacer esto no les hubiese salido tan bien».

En una parte de su alocución comparó lo que está pasando en el país con lo que está ocurriendo en Chile porque «hay un malestar subterráneo» donde la gente va viendo que se comienza a desarmar su economía y «no puede más» y entonces explota. «No se daban cuenta de esto porque para ellos era la ciudad de Buenos Aires, Vaca Muerta, etcétera. Nosotros le veníamos diciendo ‘loco tengan en cuenta el malestar subterráneo que subyace en el pensamiento de la gente que no tiene la posibilidad de expresarse'».

A Alberto Fernández le preguntaron si no vio nada de la corrupción del kirchnerismo pero nadie le preguntó lo mismo al jefe de la bancada de senadores Miguel Ángel Pichetto. Ante esto Firmán dijo «yo no estuve nunca de acuerdo con la incorporación de Pichetto porque me pareció un manotazo de ahogado para traer la mayor cantidad de gente».

Finalmente respecto del «bono de $5.000» que el gobierno sacó días antes de las elecciones y que fue frenado por la justicia por entenderlo como clientelismo dijo «evidentemente fue una cuestión electoralista, de regalo de guita una semana antes de las elecciones para los amigos y los pinchos del PRO. Evidentemente fue eso y está mal y lo hizo bien Servini de Cubría».

