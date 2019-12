Brutal agresión al periodista Leonardo Rolón de los familiares de Nestor Monzón

Familiares y seguidores del ex sacerdote Néstor Monzón agredieron brutal y cobardemente al periodista de www.reconquista.com.ar y La Grieta a la salida de los tribunales de Reconquista.

Un grupo de seguidores del exsacerdote, Néstor Monzón, recientemente condenado por el abuso sexual de dos menores, golpearon al periodista Leonardo Rolón en inmediaciones de los tribunales de Reconquista donde este viernes una jueza ordenó que el excura sea detenido para cumplir la pena de 16 años de prisión por la que fue condenado.

El ataque se dio tras culminar la audiencia en que la jueza, Norma Senn, dispuso que el hombre permanezca detenido hasta que el fallo resuelto cobre firmeza en la segunda instancia penal. Dicha audiencia tuvo la particularidad de haber sido a puertas cerradas, situación que causó cierta molestia en el ámbito periodístico de los medios de la localidad norteña.

Según se pudo establecer, Rolón fue golpeado en la parte trasera de la cabeza por lo que debió ser asistido inmediatamente y además custodiado por personal policial.

El periodista contó que cuando terminó la cobertura mediática de la audiencia se fue caminando hacia su auto, que estaba en dirección a donde esperaban los seguidores y familiares del cura. Fue allí cuando comenzaron a propinarle insultos hasta que una mujer le dio golpes de puño en la cara y la frente. Cuando Rolón intentó frenar el ataque, otra persona que no logró identificar lo golpeó en la nuca con un objeto. «Supongo que el elemento con el que me golpeó era punzo cortante por la herida que me causó», explicó Rolón.

Después de golpearlo y que un hombre interviniera para defenderlo, los agresores se retiraron rápidamente. «Gritaron ‘rajemos que viene la policía’, cual delincuentes», recordó. Además, el periodista agregó que «sabemos que en nuestra profesión estamos expuestos pero tenemos que seguir laburando y mostrando lo que pasa, sino se invisibilizan las cosas y volvemos a la época de la inquisición».

Agresión a otro periodista

El miércoles una de las personas que hoy agredió a Rolón también agredió al periodista Gustavo Raffín quien estaba transmitiendo en vivo desde la vereda de tribunales luego de la sentencia que condenó a Monzón a 16 años de cárcel.

Ese mismo día radicó la denuncia y es inminente la detención de la mujer que ya fue identificada por las autoridades policiales y judiciales.