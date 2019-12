Denuncian comida vencida y mal cocinada en el Hospital de Reconquista

Comité Departamento General ObligadoUnión Cívica Radical EQUIDAD, CERTEZA Y DESARROLLOAnte la sanción de la llamada ley de emergencias y solidaridad, decimos: NO al avasallamiento de las facultades del Congreso de la Nación. NO al congelamiento para algunos jubilados, y que se cumpla lo expresado por el Presidente en su discurso inicial, quien manifestó qué iba a sacarle dinero a los bancos para dárselos a todos los jubilados. NO a impúdicas excepciones como las de privilegio de jueces, ex presidentes y funcionarios en relación a su haberes jubilatorios. NO a iniciativas sin planificación (se dictan normas para 5 años, cuando el Seguir Leyendo