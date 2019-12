No se pudo probar que había alimentos en mal estado o vencidos en el Hospital y ahora la empresa quiere enjuiciar a quien denunció

No hay acta, no hay pruebas, no constataron con ningún testigo el alimento en mal estado que fue denunciado la semana pasada y que generó un enorme revuelo en toda la región.

Mabel Godoy, miembro del Consejo de Administración del Hospital Central de Reconquista en representación de los trabajadores, había denunciado públicamente «comida en mal estado» y en algunos casos «vencida».

Esto generó un enorme revuelo en la comunidad hospitalaria y el tema trascendió las fronteras de la ciudad y llegó al Ministerio de Salud de la provincia que inmediatamente pidió que se aclare la situación y se aporten todas las documentaciones necesarias para avanzar en una investigación.

En ese mismo momento el resto del Consejo de Administración le pidió a la denunciante que aporte todas las pruebas que tenía para sumar a la investigación pero no había actas, no tenían nombre de ningún paciente que pueda dar cuenta de lo ocurrido y ni siquiera se habían secuestrado los elementos supuestamente vencidos.

El caso llegaría a la justicia

Esta situación llegó también al titular de la empresa Catering Gourmet, encargada de elaborar la comida en Rosario y que llega congelada a la ciudad de Reconquista. El titular de la empresa está convencido de que se trata de una maniobra para quitarles a ellos la concesión y es por ello que demandará judicialmente contra quien realizó la denuncia pública para que de cuenta de sus dichos.

El empresario se reunió con los miembros del Consejo de Administración, indignado por la situación, y pidió explicación. Fue allí cuando el resto de los miembros del cuerpo dejó sola a Mabel Godoy y la expusieron sobre la situación y ahora podría enfrentar una demanda judicial.

«Nosotros nunca denunciamos públicamente esa situación, sí nos pusimos a investigar sobre lo que estaba pasando porque lo más importante es la salud de los pacientes», dijo la representante de la comunidad Katia Passarino.