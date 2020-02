Hallaron partes del cuerpo mutilado de una mujer

En la tarde del lunes 10 de febrero, un grupo de pescadores denunció el hallazgo de brazos en el cauce del Arroyo Saladillo. Se inició la búsqueda e investigación y se encontraron brazos, piernas y el cráneo. En la tarde del martes 11 de febrero encontraron el torso.

Un tremendo hallazgo se produjo en la tarde del lunes en las aguas del Arroyo Saladillo en el sur de la ciudad cerca de Centenario y Avenida Argentina. Los pescadores que estaban a 400 metros de la desembocadura del río Paraná encontraron dos brazos y dieron aviso a Prefectura y a la Fiscalía regional.

Entre la madrugada y la mañana de este martes, Prefectura recuperó una cabeza y dos piernas del arroyo Saladillo que coincidirían con los brazos hallados este lunes. En ambas manos había anillos que ayudarían a identificar el cadáver. Sigue la búsqueda para completar el cuerpo mientras se analizan las partes en el Instituto Médico Legal. En la tarde del martes hallaron el torso, cortado en dos partes.

En principio, se cree que las partes pertenecen a una mujer asesinada y luego descuartizada y desechada en el arroyo. Cada miembro mostraba cortes limpios.

Hasta no completar el cuerpo no se podría realizar la autopsia, pero sí se analizaban las huellas dactilares. El estado general de las partes no permitía, por ahora, una identificación rápida.

El fiscal Adrián Spelta ratificó que la investigación se focaliza entre dos o tres búsquedas de mujeres de entre 20 y 45 años de edad. Algunos casos basados en pedido de paraderos ya fueron descartados.

Se investiga si la persona que asesinó a esta mujer podría haber cortado las partes del cuerpos con una sierra o una cuchilla.