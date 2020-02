Hay un caso sospechoso de Coronavirus en Santa Fe

Una mujer de 35 años, que viajó a la ciudad de Osaka en Japón, es el primer caso sospechoso de coronavirus en la ciudad de Santa Fe. Lo confirmó el doctor Francisco Villano, director del Hospital Iturraspe. «Se lo considera un caso sospechoso por el nexo epidemiológico, porque en Osaka hay circulación del virus», explicó Villano.

La mujer, que vive en Recreo, llegó al país hace 48 horas y este viernes se presentó al efector ubicado en el norte de la ciudad con barbijo y síntomas compatibles con el coronavirus, como tos, fiebre y dolores musculares. «La mujer tiene familiares profesionales con experiencia en infectología y a partir de ahí se le recomienda que venga al hospital donde desplegamos el protocolo para esta situación», contó el médico.

Esto permitió que se active el protocolo de actuación correspondiente y que la mujer sea atendida en un cuarto de aislamiento del área médica de internación clínica del efector por profesionales que tomaron las medidas de bioseguridad correspondientes. «Allí se le pide el laboratorio y una radiografía para ver el área pulmonar», agregó.

La muestra de sangre e hisopado de la paciente se envió al Laboratorio Central de la Provincia, donde se analizará si la infección proviene de alguna de las cepas de influenza. Si el resultado es negativo, se enviará al Instituto Malbrán para confirmar o descartar si es un caso de coronavirus. Esperan que los resultados de los estudios se conozcan entre lunes o martes.

Villano confirmó que la paciente quedará en observación al menos por 24 o 48 horas ya que, a pesar del cuadro febril y de tos, su «estado general es muy bueno». De esta manera insistió en que de tener una buena evolución podrían, desde el punto de vista médico, darle el alta «con toda las recomendaciones» necesarias.

Preparados

Por la mañana de este viernes, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia, Carolina Cudós, anticipó en conferencia que es «muy probable que el coronavirus llegue» y aseguró que el sistema tanto público como privado está preparado para atender y contener la enfermedad.

“Creemos que va a llegar a la Argentina, pero todo lo que se está haciendo a nivel internacional y nacional nos da tiempo para prepararnos bien», señaló la especialista.

Hace un mes atrás la cartera de Salud santafesina, en consonancia con las instrucción de Nación, instruyó a los profesionales del sistema acerca del protocolo de acción ante casos sospechosos de coronavirus. En este marco los hospitales y sanatorios están preparados para atender un posible caso del nuevo virus que tiene en vilo al mundo con más de 83 mil infectados en más de 40 países.

“El sistema de Salud está preparado. Tanto el sistema público como privado está informado de los protocolos de atención», destacó Cudós y dijo que los pacientes que tengan un antecedente de viaje a una zona de circulación de coronavirus y que presenten síntomas compatibles con la enfermedad podrán acudir para su atención a cualquier efector.

No obstante recordó que desde 2009 el hospital José María Cullen de la ciudad es el de referencia ante emergencias y enfermedades infecciosas por lo que se dispuso «un lugar destinado para la atención de posibles pacientes con coronavirus». Lo mismo ocurre en el resto de los efectores de salud. Y en el caso del Iturraspe, Villano explicó que las nuevas instalaciones cuentan en cada área de atención del hospital «con un sector de aislamiento» en el que se puede brindar seguridad al paciente y el personal de salud».

Cudós afirmó que además «se están destinando lugares más grandes, en el caso de que pacientes deban quedar internados» o se presente un numero importante de casos si el coronavirus ingresa al país. «Esto es dinámico. No queremos alarmar, pero estamos viendo otros lugares», comentó la responsable de Epidemiología ante la consulta de un hipotético caso de brote de coronavirus en la ciudad.

De todas maneras la especialista recordó que hasta hoy «no hay circulación en el país» por lo que «no está programado el cierre de escuelas o instituciones». Aunque dijo que «si cambia la situación del país con respecto al coronavirus, se irán dando las indicaciones necesarias».

Aclaraciones

Cudós explicó que si bien el protocolo de atención ante un caso sospechoso de coronavirus indica en primera instancia el aislamiento del paciente, señaló que esta puede darse luego de manera ambulatoria ya que entre los datos que se conocen del Covid-19 la OMS indica que este coronavirus no permanece en las partículas de aire.

«El aislamiento para coronavirus no es un aislamiento tan particular, como sí de da en una tuberculosis o sarampión que necesita un aislamiento especial porque son virus o bacterias que quedan suspendidas en el aire. El coronavirus se transmite a través de la gota gruesa que salta un metro de distancia y no queda suspendida en el aire», detalló. Agregó que entonces se puede dar en habitaciones individuales con una ventilación adecuada, como la de una ventana.

Además recordó que el 80% de los casos de coronavirus reportados en el mundo son leves y que solo las personas mayores y con enfermedades preexistentes están en riesgo.

En este sentido dijo que tiene una «baja letalidad», incluso respecto a la gripe que en nuestra región tiene una mayor circulación en invierno. «Hoy tenemos más de 2.000 muertes por coronavirus, pero tenemos 605 mil personas que fallecieron por gripe en el hemisferio norte en esta temporada invernal», sentenció y dijo que al respecto están trabajando con Nación para lanzar prontamente la campaña de vacunación antigripal para los grupos de riesgo que la tienen indicada.