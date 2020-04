Avellaneda lanzó dos campañas Solidarias

En el marco de la emergencia sanitaria y económica, el Comité de emergencia presidido por el Intendente Dionisio Scarpin junto a la Dra Milagros Abraham; Nerina Massat, representante de Auxilia Argentina y Germán Abbet, de Bomberos Voluntarios de Avellaneda llevaron adelante, hoy martes 14 de abril en el salón municipal de actos, una conferencia, en la que se presentaron dos iniciativas interinstitucionales: una de recolección de ropa blanca y otra denominada Sumá un plato a otra mesa.

En primer lugar, el Intendente Scarpin agradeció especialmente a la Concejal Gisela Zampar, quien trabajó incansablemente para la creación de Auxilia y ahora lo hace para las campañas mencionadas.

En el inicio de la conferencia, el mandatario destacó algunos aspectos importantes. “Quiero agradecer la solidaridad y el respeto de toda la comunidad” y apeló a la responsabilidad de quienes no cumplen con la cuarentena establecida por la Nación, el Gobierno Provincial y el Comité de emergencia local. “Las fuerzas de seguridad y los fiscales tienen la orden del Gobernador de hacer cumplir esta cuestión a rajatablas. Les pedimos que sigan denunciando a quienes no cumplen con la cuarentena o no cumplen con las medidas preventivas y de higiene, poniéndonos pone en peligro a todos” destacó.

Por otra parte, Scarpin afirmó “Avellaneda es una ciudad de alto riesgo” e indicó tres factores:

En el área metropolitana Reconquista – Avellaneda, tenemos una ruta internacional, de gran circulación de transporte pesado internacional, tránsito entre provincias y localidades.

Tenemos industrias que llevan y traen insumos de otros lugares.

La Cooperativa de Transporte trabaja en dos campañas productivas importantes, la de soja y de algodón.

Scarpin recalcó que “Es muy difícil, casi imposible, que Avellaneda entre en la cuarentena selectiva que da el Gobierno Nacional”.

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Doná sábanas, toallas y frazadas tiene por objetivo recolectar los elementos mencionados con el fin de equipar los Centros de aislamiento obligatorios que Avellaneda prepara para afrontar la pandemia.

“Sumá un plato a otra mesa, explicó Massat, es otra iniciativa voluntaria mediante la cual la persona que realiza su compra puede donar algún alimento o producto de limpieza que solicitamos, que el supermercado se encarga de recolectar y nosotros de retirar. Lo donado se destinará a comedores comunitarios y a los centros de aislamiento”.