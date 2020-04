Marcón «repudia» la actitud del Ejecutivo Provincial frente a la obra del Profesorado de Reconquista

Comunicado de prensa:

Nueva embestida del gobierno provincial contra la educación.

La diputada provincial Marlen Espindola, junto al senador Orfilio «Chacho» Marcón, acompañan la lucha de los docentes y alumnos del profesorado N° 4 y repudian la actitud del ejecutivo provincial que impide que, faltando solo un 15%, se concrete la finalización de la obra del edificio propio.

Los integrantes de esta gran casa de estudios local se han visto desafiados no solo por la situación actual de aislamiento social preventivo y obligatorio por la emergencia sanitaria provocada por COVID19, que los obliga a reinventarse y buscar nuevas formas de dar clases, sino también, por las lamentables novedades que llegaron desde la empresa constructora, que manifiesta no estar recibiendo los pagos correspondientes, además de una abrupta reducción del personal afectado a la obra del edificio del ISP no 4.

En concreto, a la fecha, la Provincia está debiendo 41 millones de pesos, y de no regularizarse la situación, la construcción quedaría totalmente paralizada en los próximos días. Dejando a miles de estudiantes de toda la región y a una institución de excelencia, que el 2 de mayo cumplirá 58 años de trayectoria en la formación docente, sin derecho a la educación pública de calidad.