Actualización del estado de la obra del Profesorado Nº 4 de Reconquista

En la tarde del lunes 27 de abril se realizó una reunión informativa entre funcionarios de la Municipalidad de Reconquista, autoridades del Instituto Superior de Profesorado N°4 “Ángel Cárcano” y el presidente del Centro de Estudiantes.

El encuentro se desarrolló con el objetivo de actualizar la información acerca de la obra del nuevo edificio y del estado actual de la deuda, generada a mediados de 2019 cuando la anterior gestión provincial suspendió los pagos correspondientes a la empresa constructora.

El Gobernador Omar Perotti, en la reunión que mantuvo con el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos la última semana, expresó su compromiso de realizar todo lo posible para que la obra continúe y se finalice e invitó a la Municipalidad de Reconquista a constituirse en mediadora y contralor de la misma.

Esto se materializará en los próximos días con la visita a Reconquista de la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana, para brindar más detalles de cómo continuará el proceso.

Solicitamos que las informaciones que se brinden no sean usadas para generar confusión e invitamos a quienes tengan algún tipo de responsabilidad a brindar datos certeros y verídicos, para así evitar utilizaciones políticas en un tema tan sensible, que no solo afecta a la comunidad educativa del Instituto Superior de Profesorado N°4 sino a toda la ciudad y la región.

Fuente: Radio Amanecer