La ministra de Educación anunció que no se calificará el primer trimestre

La funcionaria reconoció dificultades en la enseñanza a distancia. Además mencionó cuales fueron los problemas que retrasaron las actividades educativas virtuales.

Debido a la pandemia de coronavirus y como consecuencia, la ausencia de los alumnos en los establecimientos educativos, en las últimas semanas se optó por la educación virtual, lo cual acarreó diversas problemáticas en la transmisión de los contenidos curriculares.

Falta de capacitación en los docentes, imposibilidad de acceso generalizado de recursos por parte de los alumnos y ausencia de inversión en sistemas de conectividad, fueron algunas de las causales del retraso en la enseñanza a distancia.

Sin embargo, en declaraciones realizadas esta mañana, la Ministra de Educación Adriana Cantero sostuvo: “El sistema educativo no está en pausa, está trabajando en otro modo y, por lo tanto, no podemos evaluar lo nuevo con criterios viejos. Precisamente por eso, no va a haber calificación en el primer trimestre en todos los niveles educativos de la provincia de Santa Fe”.

En consecuencia, el secretario de Tecnología de la provincia Sergio Bleynat, explicó que la conectividad en Santa Fe “no es buena”. A partir de ello, sostuvo que se conformará un consejo donde dialoguen actores públicos y privados, para llevar adelante el proceso de mejoras en conjunto.

En tanto, la Ministra señaló: “Nos hemos encontrado con una provincia con muchas dificultades en la conectividad, no sólo hay zonas que no tienen conectividad sino que hay zonas que la tienen deficitaria para que el tipo de trabajo que supondría una educación totalmente basada en la virtualidad”.

El objetivo de la cartera de Educación, es articular a partir de esta semana, trabajos con supervisores y directores para construir otras formas de evaluación en los diferentes niveles.