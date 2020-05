Ratificaron la acusación contra Valdéz por el femicidio de Rosalía Jara

El fallo del camarista Eduardo Bernacchia rechazó la nulidad planteada por la defensa en primera instancia. Así, allanó el camino para que la causa llegue a juicio oral.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera resolvió rechazar el recurso interpuesto por la defensa técnica del profesor Juan Valdéz que había planteado la nulidad de la acusación, presentada por la fiscalía por el femicidio de Rosalía Daniela Jara. En la causa caratulada como retención y ocultamiento de persona, el juez de Cámara Eduardo Bernacchia decidió el martes “rechazar el planteo defensivo de nulidad” y de esta manera dejó firme el fallo inicial que aceptó la acusación de fiscalía contra Valdéz.

Con su resolución, allanó el camino para que la causa sea elevada a juicio oral a poco de que se cumplan los 3 años de prisión preventiva del encartado -en julio próximo- que le ameritaría recuperar la libertad.

De todas maneras, fuentes del caso consultadas dieron a entender que aún la defensa tiene la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, para ir en queja a la Corte.

Desde la Unidad Fiscal Vera dijeron en tanto que “eso podría ser posible y no llamaría la atención ya que en la causa se van presentando 23 recursos de apelación, 12 recursos de inconstitucionalidad y 4 recursos de queja. No debe haber en la historia de los juicios en la Argentina un caso semejante. Si no se hace el juicio no es culpa de los fiscales, ni de los jueces, sino de la legislación que permite que eso ocurra”.

Audiencia previa

En la audiencia de revisión que tuvo lugar el pasado 5 de mayo mediante Zoom, con la inédita modalidad de permitir la participación remota de la prensa, los abogados defensores Juan Bedouret y Bárbara Reynoso habían atacado el fallo del 14 de febrero de 2020 dictado por el juez de primera instancia Santiago Banegas que aceptó la acusación formal por el hecho ocurrido el 1° de julio de 2017 en Fortín Olmos, departamento Vera.

En esa oportunidad, Bedouret pidió que “se revoque la medida cautelar de prisión preventiva” por falta de claridad, especificación, precisión y circunstanciación de la acusación emitida por el fiscal.

El profesional ironizó que el “rechazo de la acusación después de 3 años significa sobreseimiento” pero que este caso “el juez les dijo: ‘muchachos, se equivocaron, háganla de nuevo’”.

“Preso sin motivo”

Respecto de la segunda acusación, apuntó a los fiscales que “no presentaron elementos nuevos, desistieron de la primera acusación con lo que tuvieron preso o Valdéz dos años sin motivo. La acusación siguió siendo la misma, repitieron hechos inexistentes, no se respetó el principio de congruencia. Hicieron modificaciones que no estaban en la primera acusación pero que 5 días después sí fueron incluidas en la nueva acusación”.

Bedouret puso el foco en que “fiscalía dice que Valdéz sesgó la vida de Rosalía, en ningún momento habla claramente de la acción de matar; cómo la mató, dónde, en qué lugar, sobre eso no dice nada, entonces lo que se pretende llevar a juicio a alguien sin ningún tipo de evidencia”. “El magistrado no tiene proyección de condena, debió rechazar la acusación por insuficiente calidad probatoria”, aseguró.

Además, apuntó que “se violan garantías constitucionales, se eligen agravantes que no tienen justificación”, e insistió con que “no hay más que dudas en la causa”.

Bedouret afirmó que “Valdéz no pudo ejecutar un borrado seguro de su teléfono”, y solicitó que recupere la libertad porque “la duda favorece al imputado; pido se revoque el fallo de primera instancia y que sea sobreseído”.

Autor material

A su turno, el fiscal Gustavo Latorre refutó los agravios defensivos al aseverar que “existen numerosos indicios de la autoría material” del femicidio de Rosalía Jara.

En ese orden, relató que “hay testigos que vieron salir a Rosalía Jara rumbo a la garita” y recordó que “existen pericias hechas con el perro Alex que luego de olfatear ropa de Rosalía Jara se dirigió directamente a la garita donde se la vio por última vez. La misma prueba se repitió dentro del auto de Juan Valdéz”.

Latorre señaló que existen testigos que declararon que “Valdéz es el padre de la hija de Rosalía y que le tiraba $ 300 por mes para que viviera”.

Ofreció el fiscal un dato importante: “La última llamada fue el 1° de julio a las 22:17 de la noche; hubo 14 llamadas previas, la mayoría de Valdéz a Rosalía Jara, pero a partir de la desaparición de Rosalía no la volvió a llamar. Luego, hizo un borrado seguro de su celular el 4 de julio porque la policía le avisó que se lo iban a secuestrar”.

Evidencias

Por otra parte, dijo que “no es verdad que el primer testimonio fue tomado como base para hacer la primera acusación contra Valdéz” y citó que la acusación no es nula por defectos formales porque “el juez entendió que se encuentran contemplados tiempo, modo y lugar y que cumple con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal: simplicidad y abreviación, garantizando el debido proceso”.

El fiscal Latorre puntualizó que existen numerosas evidencias y elementos de convicción para llevar a juicio a Valdéz que “son más que satisfactorios para tener una condena. No contamos con testigo directo, pero sí tenemos un cúmulo de evidencia importante”. Acto seguido, reclamó que quede firme lo dispuesto por el fallo del 14 de febrero pasado que admitió la acusación contra el profesor del Educación Física.

Querellante

Durante la audiencia de apelación celebrada la semana pasada, la abogada querellante Carolina Walker lamentó que el debate se haya corrido del verdadero objeto de la audiencia y pidió respeto a la defensa al hablar de las víctimas de femicidio. Además, dijo no haber podido encontrar en los agravios expresados por los defensores las incongruencias referidas y, finalmente, requirió que el fallo de primera instancia adquiera firmeza.