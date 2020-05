Vicentín: la comisión legislativa se reunirá con autoridades de la empresa

El miércoles 13 de mayo, diputados mantuvieron distintos encuentros a fin de interiorizarse de los motivos por los cuales la cerealera entró en concurso de acreedores.

Luego de las reuniones del día miércoles, con el Juez del concurso de acreedores, los distintos gremios y los intendentes de Avellaneda y Reconquista, la comisión legislativa que analiza la situación de Vicentin mantendrá un encuentro, en el día de hoy, con autoridades de la empresa multinacional.

La semana pasada, el diputado justicialista Luis Rubeo fue elegido presidente de la comisión de información y seguimiento acerca de las distintas causas judiciales iniciadas en razón del concurso de la empresa Vicentin SA.

La comisión integrada por 12 legisladores -uno por bloque- quedó constituida en una reunión mixta -presencial y en forma virtual- concretada en el anexo de la Cámara.

“Nosotros hablamos del sostenimiento de los puestos de trabajo, no existe trabajo si no hay empresa, así que nosotros no venimos a ninguna caza de brujas porque no queremos llevar adelante ninguna persecución, pero queremos saber adonde fueron derivados los dineros públicos que se le otorgo a través de la dirección del Banco de la Nación Argentina a una empresa que a partir de una época determinada del año pasado, cambió notablemente de actitud. Necesitamos sostener los puestos de trabajo y que la empresa siga”, manifestó el diputado Luis Rubeo.

Tuvimos una larga reunión tanto con el Juez como el presidente de la Cámara – agregó el diputado Rubén Gisutiniani – donde pudimos profundizar acerca del estado de la causa que está afectada por la pandemia. El juez garantizó la transparencia de todo el proceso y eso es muy importante. Habrá una página que va a estar a disposición del seguimiento de todo este proceso . Además el juez nos puso a disposición todos los expedientes con lo cual para este Comisión es importante para analizar todos los temas.

Los encuentros de ayer fueron las primeras actividades de la comisión para conocer los motivos por los cuales la cerealera santafesina, que facturó 120000 millones de pesos en 2018, está en concurso preventivo de acreedores. La millonaria deuda tiene como principal acreedor al Banco Nación de la República Argentina con unos 18.500 millones de pesos.

A partir de las 9, la comisión tiene prevista un encuentro con autoridades de la empresa concursada en la ciudad de Avellaneda.