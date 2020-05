Reconquista, la capital del dengue

Si bien las cifras oficiales han confirmado unos 1400 casos, distintos especialistas han sugerido que el número real sería dos veces mayor.

Fuente: Sin mordaza

El Departamento General Obligado reúne la mayor cantidad de casos confirmados por dengue en la Provincia de Santa Fe. A pesar del clima otoñal, el número de infectados por el aedes aegypti continúa en aumento.

En la ciudad de Reconquista, se ha declarado al mosquito como la “otra pandemia”. Si bien las cifras oficiales han confirmado unos 1400 casos, distintos especialistas han sugerido que el número real sería dos veces mayor.

En marzo, el concejo declaró, mediante la Ordenanza (8.480/2020), no solo la Emergencia Sanitaria por COVID-19 sino también por dengue. En ella se plasmaron una serie de medidas y recursos para que el Ejecutivo enfrentara ambas problemáticas. Ante el fracaso en materia de prevención y de políticas sanitarias, la concejala del bloque Cambiemos, Fedra Buseghin, pidió tanto al municipio como a la provincia hacer una mea culpa: “Esta es una epidemia que no es nueva en la ciudad, incluso no lo es en la provincia. En el pasado, cuando nos tendríamos que haber ocupado de manera seria y concreta sobre el dengue, estuvimos más preocupados por las elecciones, seamos sinceros”.

La edila afirmó que, como consecuencia de la falta de acción, Reconquista se ha convertido en la capital del dengue. Ante el desolador panorama, es necesario “concientizar, educar y llevar a cabo un programa muy intenso, antes, previo a que el dengue ya esté instalado. En lugar de erradicarlo, estamos de atrás corriéndolo para ver cómo no colapsar el sistema de salud con la cantidad de infectados. Hay que educar sobre el plazo de tiempo en el cual vive el huevo y puede sobrevivir. Fumigar no es la única solución”, indicó Buseghin a CADENA OH!.