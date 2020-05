Trabajadores de Vicentín intentaron golpear a un delegado Aceitero

Molestos por los «magros» resultados en las reuniones que el gremio mantiene con la empresa para abordar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, uno de los representantes del sindicato discutió con ira con los obreros

La incertidumbre y la preocupación envuelve a todos los operarios de la histórica aceitera Vicentín, el día jueves 21 de mayo, hubo una reunión con directivos de la empresa y parte de la comisión directiva del gremio.

Los trabajadores desde que se decretara el stress financiero de la compañía vienen perdiendo poder adquisitivo producto de que las negociaciones salariales quedaron freezadas. La empresa adeuda el 7% del aumento de noviembre del año pasado que regia hasta abril de este años, más diferencia de aguinaldo como así también la gratificación anual, una suma fija del último aumento y el 25% obtenido en la paritaria 2020. Esta situación genera mucho enojo en los trabajadores y su familia.





El Secretario General del Gremio Aceitero, Pablo Reguera está semana concedió algunos reportajes en radios de la zona relatando la situación que viven los trabajadores y la decisión de la empresa de no poder afrontar el pago de los salarios tal como lo fija el convenio colectivo de trabajo. La actitud del sindicalista desde el minuto cero del conflicto no estuvo a la altura de las circunstancias, en la jornada de hoy muchos obreros de la empresa le hicieron sentir a uno de los delegados y al secretario adjunto del gremio Daniel Succi intentando golpearlos e insultando a toda la dirección del sindicato cuando les comunicaron que no habían surgido novedades ni soluciones en la reunión.

La actitud de Reguera frente a la caída de Vicentín puede constituirse como el fin del histórico dirigente en la conducción del gremio aceitero. La situación de la empresa de capitales santafesinos produjo un quiebre en la comisión directiva, sumado al malestar de cientos de afiliados que reclaman por el manejo discrecional de los fondos del gremio sin rendición de cuentas.

Reguera golpeado por la situación intenta buscar en la prensa y en particular en SL24 un enemigo que le de oxigeno, desconociendo que los más de 800 trabajadores de la empresa Vicentín conocen a la perfección los movimientos ejecutados por él desde el fatídico 5 de diciembre cuando la empresa anunciara su stress financiero.

Habrá que esperar hasta el martes próximo para ver si hay un punto de encuentro entre la empresa y los trabajadores.