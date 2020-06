Nuevos casos de Coronavirus en el norte de Santa Fe

Información con fuente oficial del Ministerio de Salud correspondiente al terminar los análisis del sábado 06 de junio de 2020:

2 casos nuevos en la provincia, ambos en Villa Ocampo. «Son convivientes de pacientes ya infectados».

Son hasta aquí 276 casos positivos en toda la provincia, de los cuales 237 ya están de alta, eso es el 85,7%

Un paciente se encuentra internado en cuidados intensivos, en asistencia respiratoria mecánica. Tres pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable.

Quedan a la fecha 281 casos en estudio y todos los días llegan decenas de hisopados a estudio.

Situación puntual en General Obligado:

Villa Ocampo: En la tarde de este sábado 06 de junio se confirmaron 18 casos negativos y 2 nuevos casos Positivos de Covid 19.

En Reconquista: Los 49 casos sospechosos de la ciudad de Reconquista, dieron negativo para Covid-19.

Hasta concluir este sábado, el Departamento General Obligado suma 14 casos positivos. Uno en Reconquista, Uno en zona rural de Tacuarendí; y 12 en Villa Ocampo.

Trece de los pacientes con Covid-19, entre ellos el de Reconquista, se encuentran con aislamiento obligatorio y con vigilancia epidemiológica; mientras que el de Villa Ocampo continúa internado en Sala de Aislamiento en el Hospital Central Reconquista con evolución favorable.

Con el propósito de proteger la Salud Pública y al existir posibilidades de contagios por contactos se indica:

– Aislamiento social preventivo y obligatorio. Estas personas están siendo contactadas desde el call center de la provincia (0800-Covid) para realizar seguimiento y acompañamiento de las medidas a adoptar.

– La comunidad deberá permanecer en sus residencias habituales con el propósito de prevenir la circulación y el contagio del virus. Deberán abstenerse de concurrir a actividades no esenciales y no podrán circular por espacios públicos, vías, rutas, etc.

Dónde llamar por síntoma sospechoso:

Recordaron las autoridades que «ante cualquier síntoma, sospecha o duda, deben comunicarse al 0800 555 6549 para recibir el asesoramiento adecuado, evitando salir a guardias o efectores exponiéndose a riesgos innecesarios».

Líneas habilitadas para denuncias sobre incumplimiento de aislamiento obligatorio y el ingreso de personas que provengan de zonas de circulación del virus o que hayan estado en contacto estrecho con personas con diagnóstico de COVID-19: 3482 -304756 (WhatsApp) y 0810-345-0497.