Juntos por el Cambio denunció que no tiene validez la creación de una Bicameral para investigar el caso Vicentin que aprobó el Senado

El principal espacio opositor cuestionó la la votación en la que el Frente de Todos impuso una mayoría simple cuando se necesitan los dos tercios

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio cuestionó la validez de la votación en la que el Frente de Todos impuso su mayoría para aprobar la creación de una comisión bicameral para investigar el caso Vicentin. Con 41 votos a favor y 29 en contra, el proyecto obtuvo media sanción y ahora pasará a Diputados. Sin embargo, la oposición denunció “autoritarismo y un apagón de micrófonos” en la sesión que se realizó de manera virtual.

A última hora del miércoles, el principal espacio opositor difundió un comunicado en el que acusó al kirchnerismo por el “atropello” que demuestra que “el sistema de sesiones virtuales fracasó” y consideró que la aprobación de la comisión bicameral “no reunió los dos tercios necesarios, como lo establecen los artículos 87 y 88 del reglamento de la Cámara”.

”En el marco del debate por el proyecto para crear una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre Vicentin y Banco Nación, pudimos ser testigos -una vez más- del atropello y autoritarismo del bloque del Frente de Todos”, sostuvo el comunicado.

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio denunció que no se les permitió “dejar constancia” de lo que consideraron como una irregularidad “tras el apagón de micrófonos” y señalaron que “de este modo, quedaron expuestas las falencias y fragilidad del sistema utilizado”.

”Condiciones como estas tornan imposible sesionar en un clima de racionalidad necesario para llevar adelante los debates. Con ruptura de reglas e imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos en el marco de una sesión virtual en el Senado de la Nación”, advirtieron.

Luis Naidenoff, jefe de la bancada de JxC, había señalado en su discurso de cierre de sesión que, “si existe anormalidad” en el caso Vicentin, “hay un camino para dilucidarlo que es la Justicia”. “Algunos quieren transformar al recinto en una especie de trinchera”, dijo.

”Semana tras semana pareciera que alguien tiene que caer en la retórica del oficialismo”, aseguró Naidenoff y a la vez afirmó que “hay una hostilidad en el Senado” que en principio se pensó que “era sólo revanchismo con el pasado”, pero que tiene que ver “con el desplome de la economía y la falta de rumbo”.

En ese sentido, Naidenoff expresó que “el Gobierno no tiene ideas para salir de la crisis y está desviando la atención”, por lo que señaló que “ya no alcanza con responsabilizar a Cambiemos”. “Lo único que les falta es proponer una bicameral para responsabilizar a los runners por el aumento de casos (de coronavirus)”, ironizó.

Las acusaciones del referente opositor continuaron por la noche a través de su cuenta de Twitter. Allí afirmó, en referencia al kirchnerismo, que “cada vez van por más”. “Está vez apagando los micrófonos de la oposición, el oficialismo aprobó una ley sin contar con la mayoría necesaria. Atropello absoluto”, enfatizó.

En diálogo con Infobae, el senador de la oposición Esteban Bullrich, aseguró que al apagar los micrófonos Cristina Kirchner “atacó la esencia del Senado que es la libertad de palabra que tienen los legisladores”. En esa línea, dijo que en la oposición sintieron que la vicepresidenta “es la dueña del Senado” y que “apretaba un botón y lo apagaba”. “Ese es el abuso de poder que te da la tecnología en esta situación”, resaltó.

“Virtualmente nos echó del Senado. Es una actitud que demuestra que no podemos seguir trabajando de esta manera. Vamos a cuestionar este formato y plantear otro esquema de trabajo. De esta manera no seguimos trabajando”, sostuvo el legislador. Además, contó que en la oposición tienen la intención de “seguir los pasos legales necesarios” para frenar la conformación de una bicameral que consideran que no se hizo con los votos que corresponden según el reglamento.

Bullrich señaló que los senadores del oficialismo “no dieron ninguna explicación sobre lo sucedido” y que la forma en la que se manejó la vicepresidenta “dejan un antecedente complejo porque el día de mañana se puede modificar el reglamento del Congreso con una mayoría simple”.

“El Senado no es el Poder Ejecutivo y ella no es la Presidenta. Y nosotros no somos un grupo de personas nombrado por ella. Acá hay representantes de todas las provincias que tienen una voz. Si vos le sacas el micrófono, le sacas la función específica que tiene el legislador”, afirmó.

En tanto, su par de bloque, la senadora Laura Rodríguez Machado, hizo mención a que el gobierno de Mauricio Macri también promovió una denuncia contra Vicentin por presunto lavado de dinero y aseguró que la empresa “aumentó un 261%” su deuda con el Banco Nación durante la gestión de Cristina Kirchner.

“Les quiero contar que el gobierno de Macri, a través de la UIF (Unidad de Información Financiera) hizo una denuncia contra la empresa Vicentin por lavado de dinero. Me extraña que no lo sepa (Oscar) Parrilli que pretende ahora investigar eso, ya que esa denuncia está en un expediente donde él está denunciado que es la bendita causa de los cuadernos”, precisó la legisladora de Córdoba.

Sobre las denuncias del oficialismo que sostienen que la agroexportadora fue el principal aportante de la campaña de Cambiemos, Rodríguez Machado aseguró que al menos 10 directivos de Vicentin figuran como aportantes de la campaña electoral de 2007 de la actual vicepresidenta de la Nación.

Por su parte, el senador del interbloque Federal, Juan Carlos Romero habló de “mucho revanchismo y deseo de venganza” en la agenda que propone el oficialismo. “Con el mismo sentido se podrían crear muchas comisiones, como por ejemplo una para investigar la muerte del fiscal (Alberto) Nisman o una para investigar a las empresas del señor Cristóbal López por retener dinero de los contribuyentes”, sugirió.

Este jueves el presiente el interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, el presiente del bloque PRO, Humberto Schiavoni; y el presidente del interbloque Federal, Juan Carlos Romero le enviaron una carta a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, en la que le manifiestan que el oficialismo vulneró el acuerdo realizado en la Cámara alta para tratar en forma remota solo los proyectos e iniciativas que le permitan al Gobierno enfrentar el coronavirus y sus consecuencias.

Además, le advierten que la inclusión de los temas que se trataron fue “ilegítima e improcedente”, debido a que la ex mandataria “no puede dictar normas contrarias al reglamento” de la cámara, motivo por el cuál consideración que la sanción de las leyes en ese marco son “nulas”. En esa línea, consideraron que la creación de la bicameral para investigar a la empresa Vicentin “ha sido rechazada por la cámara” porque en “la votación realizada no se han alcanzado los dos tercios de los votos que requiere el reglamento”.

“En su artículo 88 el reglamento establece: “Mayorías requeridas: Para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara.””, indicaron los legisladores opositores en la carta.

Por último, resaltan que Cristina Kirchner apagó los micrófonos y dio de baja el sistema cuando el senador Naidenoff solicitó la palabra para manifestar que se estaba violando el reglamento. “Hizo caso omiso al pedido del senador y dispuso clausurar la sesión apagando el sistema sin que la sesión hubiera terminado”, afirmaron. Luego, pidieron que el proyecto que ayer la vicepresidenta corroboró como aprobado, sea considerado rechazado debido a que no obtuvo los votos de la mayoría especial.