AMSAFE se moviliza a la Región II de Educación

La convocatoria es para este lunes 6 de julio a las 10 de la mañana frente a las puertas de la Región II de Educación en la ciudad de Reconquista.



El comunicado expresa:

“Compañeros y compañeras:

Este lunes 6 estaremos en las puertas de la Región II en Reconquista reclamando ante la representación del Ministerio de Educación por todas y cada una de las demandas que desde AMSAFE venimos exigiendo.

Desde que unilateralmente el gobierno suspendió la Paritaria incluso antes reclamamos aquel 2 de enero en las puertas de la Delegación de AMSAFE Gral Obligado en rechazo del cronograma de cobro extendido. Estábamos en negociación paritaria cuando nos sorprendió a todxs la pandemia . Rechazamos el 10% de aumento, nos movilizarnos a la Región II y a Casa de gobierno junto a miles de compañerxs exigiendo aumento salarial para activxs y jubiladxs, condiciones de trabajo, más presupuesto para educación, carrera docente..

A partir del 20/3 en emergencia sanitaria seguimos trabajando desde nuestros hogares garantizando la continuidad pedagogica y los equipos directivos desde las escuelas repartiendo los alimentos a los niños y jóvenes. Acumulamos sobrecarga laboral, desgaste emocional , cambios en la dinámica familiar y con nuestros salarios ,2019 sostenemos los gastos que demanda la conectividad . Todxs lo sabemos y el gobierno debería saberlo también.

Y en este nuevo contexto inédito, excepcional de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde nuestra organización sindical no hemos dejado de reclamar y exigir convocatoria urgente de paritaria, aumento salarial, condiciones de trabajo , por la situación de los crxs Reemplazantes.

La lucha de estos largos 90 días con acciones legales y gremiales la venimos llevando en UNIDAD y con la fuerza de nuestra organización sindical. No son tiempos de internas gremiales, son tiempos difíciles para el conjunto de los trabajadorxs y en los que estar a la altura de las circunstancias como demandan algunxs es resistir y luchar de conjunto colectivamente. Nadie se salva solo. La disputa no está en pelearse por las achuras mientras el abastecedor se lleva la vaca.

Nuestras disputas son ante un gobierno provincial que está demostrando una profunda insensibilidad hacia los docentes y un grave incumplimiento al no convocar a paritaria. Y para eso necesitamos de la herramienta sindical que nos ha permitido en más de 90 años conquistar derechos a los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Sin paritaria y sin condiciones de trabajo no volvemos a las escuelas.