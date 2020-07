Dictan conciliación obligatoria frente al paro de profesionales de la Salud

Siprus había decidido realizar un paro entre martes y miércoles de esta semana. Pero el Ministerio de Trabajo considera que se trata de un servicio esencial.

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria frente al paro dispuesto por el gremio Siprus para este martes y miércoles, y que iba a repercutir en los servicios provinciales de Salud. La medida se toma debido a que se trata de un servicio esencial (Ley 25.877, art. 24) en medio de la pandemia de coronavirus.

La decisión de Trabajo se toma a pocas horas de que también los gremios docentes Amsafe y Sadop realicen una medida de fuerza. Sin embargo, al menos hasta este mediodía no se conocía ninguna medida con relación a este paro. La semana pasada, el secretario de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, advirtió en Aire de Santa Fe que “la Provincia va a relevar quién cumple con el servicio. Y quien a quien no cumpla, se le descontará el día”. La medida rige para “cualquier sector en el que se verifique el incumplimiento del servicio” y se adoptará como política. “La vamos a mentener en el futuro”, aseguró Pusineri.

Malestar con Siprus

Tras la difusión del cronograma de pago, distintos gremios se expresaron contra el esquema por el que los haberes comenzaron a depositarse a partir de este lunes 6 de julio. El sindicato que agrupa a profesionales de la Salud, Siprus, fue uno de ellos y convocó a un paro de actividades los días martes 7 y miércoles 8. “En el caso de Siprus no nos sorprende la medida porque tienen como política sistemática por distintos motivos hacer paros”, arremetió Pusineri. “Este paro no tiene justificación”, expresó. “La salud es un servicio esencial con serias limitaciones al derecho de huelga; el interés sectorial cede al interés de la comunidad”, argumentó el secretario. Así manifestó la postura de la gestión provincial frente al paro anunciado por Siprus y dijo que “no es razonable que en este contexto se tengan medidas de fuerza”, a la vez que aclaró que “no es la actitud que han tomado otros gremios”. “En este contexto de crisis económica, de caída de la recaudación, la Provincia garantiza el pago de sueldos y aguinaldos a la totalidad de los empleados. No es justo”, agregó.

Fuente – Aire de Santa Fe