Lo advirtieron los docentes de la provincia de Santa Fe. Reclaman la convocatoria a paritarias para discutir salarios.

Mientras el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par santafesino, Adriana Cantero, aseguraron que las clases presenciales podrían reanudarse entre agosto y septiembre, el gremio docente respondió con dureza: “No están dadas las condiciones para regresar a las escuelas en esa fecha”, dijo Sonia Alesso, titular de Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE.

“En primer lugar hay que tener en cuenta la situación epidemiológica de la provincia y de cada región en particular, que es bastante distinta”, subrayó.

La gremialista enfatizó asimismo que “es urgente ajustar el salario docente” para lo cual esperan con impaciencia una pronta reunión paritaria para redefinir los sueldos.

LA SEMANA PRÓXIMA PODRÍA CONCRETARSE UNA REUNIÓN PARA CONSENSUAR CÓMO PODRÍA SER LA VUELTA A CLASES

En tanto, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados Seccional Rosario (Sadop), Martín Lucero manifestó que “es apresurado” hablar ahora de la vuelta a clases cuando todavía no hubo ninguna reunión con los docentes para saber el cómo será ese retorno a las aulas, según La Capital.

Desde el Ministerio

La ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, a principio de mes, expresó que las clases podrían volver en forma presencial “entre agosto y septiembre”. Con la condición de que la situación sanitaria no lo impida.

En ese momento explicó que se aplicaría un sistema de alternancia donde un grupo asistirá a clases presenciales y el otro lo hará desde sus domicilios, en forma virtual.

A su vez, para los que concurran a la escuela en forma presencial, las clases se organizará en horarios diferentes a los de mayor circulación, para evitar la aglomeración del transporte público.

Protocolos

Desde el Ministerio también prometieron organizar capacitaciones para todo el personal escolar. “Vamos a tener protocolos de traslados, sobre todo cómo salimos de casas y los cuidados que hay que tener”, adelantó la ministra.

Pero, los gremios ya expresaron su posición. “No se pueden retomar las clases si no se tiene en cuenta también las condiciones edilicias de las instituciones. Además de la situación sanitaria de cada localidad, y además hay que prever qué va a pasar con la cantidad de docentes y no docentes que, por integrar grupos de riesgo, no pueden ir a trabajar.

“Es urgente que nos convoquen a una reunión paritaria para discutir los salarios docentes”, subrayó Alesso quien remarcó que “los maestros están pagando de su bolsillo todos los gastos que implica el dar clases virtuales. Se incrementaron los costos y la inflación sigue subiendo, pero el salario es el mismo”, reforzó.

Asimismo, la titular del gremio destacó el esfuerzo que están haciendo los docentes para que la educación llegue a todos los alumnos.

La semana próxima podría concretarse una reunión para consensuar cómo podría ser la vuelta a clases. Si bien existe un protocolo elaborado desde el Ministerio de Educación de la Nación para indicar los cuidados que se deberán tener, la provincia debe adecuarlo a la realidad local.

Hasta el momento los docentes no saben cómo se implementará en las escuelas de la provincia.