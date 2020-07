Siete senadores de la UCR y Baucero impulsan una ley para salvar empresas

Esta ley apunta a las pymes del sector turístico, de entretenimiento, jardines maternales y servicios vinculados a fiestas. “No podemos esperar todo de Nación, tenemos que responder como provincia”, remarcó Felipe Michlig.

La bancada de los senadores de la UCR (siete legisladores) más el senador del PJ José Baucero impulsan una ley de salvataje de empresas afectadas por la crisis que generó la pandemia de Covid 19.

Esta ley apunta a las empresas del sector turístico, de entretenimiento, jardines maternales y servicios vinculados a fiestas, que no pudieron facturar ni un peso en estos cuatro meses y tuvieronq ue pagar sueldos e impuestos.

Felipe Michlig, senador de la UCR, manifestó por “El Cuarto Poder” que “nuestra ley propone reducir la carga tributaria (hasta el 70%), exceptuar del impuesto a los sellos, deducir de ingresos brutos lo que se aporte en inmobiliario y brindar aportes no reintegrables de hasta 30 salarios mínimos (hasta 500 mil pesos según la dimensión de la empresa) y otorgar subsidios en créditos para el sector”.

Además, el senador de la UCR agregó que también piden en la normativa reducir un 50% la tarifa de la EPE y ASSA para estas empresas.

“La idea es evitar que estas empresas no cierren, sigan adelante y estén preparadas para la postpandemia. Acá no desfinanciamos al Estado porque a la provincia le llegaron muchísimos fondos nacionales que no estaban presupuestados”, subrayó.

Finalmente, Felipe Michlig remarcó que “lo peor que nos puede pasar es que las empresas cierren. Esto genera menos impuestos y más problemas sociales. No podemos esperar todo de Nación; tenemos que responder como provincia porque somos un Estado fuerte”.