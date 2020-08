Paritaria de salud: el gobierno informó aumento por decreto

Este martes se llevó adelante el encuentro entre representantes del sector y el gobierno provincial donde se informó que el aumento será una suma fija no remunerativa, por decreto

El martes se realizó la reunión paritaria entre los representantes de los gremios de la Salud AMRA y Siprus mantuvieron un encuentro virtual con el gobierno de la provincia para avanzar en la negociación del sector.

Según informó AMRA, entre los temas que se tocaron hablan de que el Gobierno informó una suba salarian que sería una suma no remunerativa e impuesta por Decreto, algo que desde el sindicato, según se informó, se rechazó y se pidió que de no existir la posibilidad de discusión, que dicha suma no sea inferior a la inflación y proporcional a la carga horaria, abonándose también el equivalente al sector pasivo.

Por otra parte desde el área de salud se exigió que por la pandemia se abone el suplemento del 35% contemplado en la Ley 9.282 por zona inhóspita, o en su defecto, el 20% por tareas riesgosas (Ley 2.695) sobre cifras bonificables.

También se planteó discutir la incompatibilidad, el cómputo diferenciado y la reglamentación del Decreto de Traslados, proyectos que ya fueron presentados a esta paritaria en una mesa técnica Jurídica entre el departamento Jurídico del Gobierno y dirigentes del gremio junto al asesor legal, Gustavo Montemartini

Por último se pidió la urgente resolución en el pago de los contratados y de los reiterados inconvenientes padecidos por las trabajadoras que han sido madres y no han podido acceder de manera efectiva a la licencia por tal carácter.