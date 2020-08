Periodista quedará encausado por poner en duda la existencia de la pandemia

Fuente: ReconquistaHoy

La denuncia contra José Luis Duarte de “FM Popular” de Florencia fue radicada por Anibal Vincze, propietario de otra las radios de dicha ciudad y la causa está en manos del Fiscal Norberto Ríos quien en las próximas horas le atribuiría el delito de instigación a cometer delito, Articulo 209 de Código Penal.

Lo que expresó Duarte:

“Salgamos, y que sea lo que Dios quiera, pero dejémonos de joder de encerrarnos y que nos haga mal la cabeza y nos terminemos muriendo de otra cosa y no de esta porquería, si existe, no sé. Realmente le vamos a decir los seres humanos hasta acá llegamos. Chau cuarentena. Hagan lo que tienen que hacer. Si dios dice venga para arriba y venga, y si la autoridad dice está violando y haga lo que tenga que hacer, pero basta. No vivir más encerrados, dejémonos de joder y a vivir la vida. Desde que arrancó y hasta el día de hoy, aguantábamos, nos frenábamos, respetábamos; pero llega este momento donde un familiar tan querido, un pedacito de tu corazón, sangre que corre por tus venas cumple años, y no poder estar, ya rebalsa el vaso. Entonces llega el momento que decís, basta loco, basta, hasta acá llegamos, chau cuarentena.

Haga lo que tenga que hacer, autoridad, haga lo que tenga que hacer Diosito, si nos tiene que enfermar, y enférmenos, lo vamos a disfrutar con nuestra familia. No podés estar encerrado, cuatro, cinco, seis, siete meses por política, por plata, por salud, o por lo que sea. Basta, dejémonos de joder, vivamos la vida y chau. ¡Que sea lo que Dios quiera!