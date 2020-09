Se demoraron en detenerlo y lo encontraron muerto

El día jueves 24 de septiembre de 2020, el Juez de la Cámara Penal de Apelaciones, Dr. Eduardo Bernacchia, ordenó la detención preventiva del señor Jorge Oscar Masín, D.N.I. N° 16.942.086, al hacer lugar a la apelación del fiscal Norberto Ríos, quien recurrió la decisión de la jueza de primera instancia, Norma Senn, quien había negado el pedido al considerar que lo correcto para garantizar el proceso era permitirle permanecer en libertad.

Masín estaba imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, ya que la víctima es su propia hija menor de edad. La denuncia había sido radicada en la Comisaría de la Mujer de Villa Ocampo por su señora, Claudia Acuña, el 24 de julio de 2020.

En horas de la madrugada de este viernes 25, Masín, de 56 años, fue hallado muerto en la casa de campo del médico, recientemente fallecido, Juan Manuel Maidana, donde era cuidador. Eso es en el Paraje Mocoví, de la zona rural de Villa Ana. Allí, se encontraba con uno de sus hijos, Jorge Omar Masin, 18, quien manifestó que su padre habría ingerido veneno y que esto le habría provocado el deceso.

En el lugar trabajó el Grupo Técnico Criminalístico, quien realizó tareas de rigor de lo que informó al fiscal Nicolás Maglier, quien dispuso autopsia.

La Cámara Penal de Apelaciones, con la firma del Dr. Eduardo Bernacchia, acogió el jueves 24 de septiembre de 2020 el recurso de apelación interpuesto por el fiscal Norberto Ríos, y revocó la decisión de la jueza de primera instancia, quien había dispuesto la libertad del señor Jorge Oscar Masín, D.N.I. N° 16.942.086.

El 28 de julio de este mismo año, la Dra. Norma Senn había declarado abierta la investigación penal preparatoria tras escuchar la imputación del representante del Ministerio Público de la Acusación, pero no dio lugar al pedido de prisión preventiva que solicitó el fiscal para asegurar el resultado de la investigación en curso. Para eso había ordenado su detención, pero para la jueza lo correcto era solo imponerle algunas restricciones. El fiscal apeló y la Cámara le dio la razón.

Masín esta imputado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, ya que la víctima es su propia hija menor de edad.

La denuncia contra Masín fue radicada en la Comisaría de la Mujer de Villa Ocampo por su señora, Claudia Acuña, el 24 de julio de 2020, luego que de insistirle, la chica de 15 años confió a su hermana mayor, de 31 años; y a la madre, que su padre la venía manoseando hace un tiempo, aproximadamente desde el mes de diciembre de 2019. Contó que el padre le “toquetea todo el cuerpo, pero que no contaba porque le decía que si lo hacia, sus padres iban a ir presos.

Todo saltó a luz porque la hermana mayor la notaba “rara”. Al darse cuenta que no quería acompañar a su padre al campo, indagó la razón y allí le contó que su padre le tocaba los pechos, la vagina y la cola; y que la tenía aménazada para que no cuente. A partir de allí habló con una amiga que es maestra, y ésta habló con la menor, quien también a ella le contó que su papá la manoseaba; y que incluso llegó a pedirle que le robe los preservativos a la hermana mayor porque iban a ir al campo e iban a tener relaciones sexuales. Eso fue lo último; y no llegó a ejecutarse porque se denunció el caso.

El fiscal imputó a Masín el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo y por la convivencia preexistente con la menor de 18 años (Art. 119 2° párrafo y 40 párrafo inc. b y f del C.P.) en el carácter de autor penal (art. 45 del código penal); y otro hecho delictivo que tipificado como tenencia indebida de armas de fuego de uso civil (Art. 189 bis inc. 1 párrafo primero del C.P.) en el carácter de autor penal (art. 45 del código penal) en concurso real (Art. 55 del C.P.). Es porque cuando el 26 de julio de 2020 requisaron la casa que Masín tiene en el campo, en Paraje El Mocoví, le secuestraron una escopeta calibre 20 simple, sin marca ni numeración, culata y chimaza de madera, (01) una carabina calibre 22 con cargador con capacidad para 10 cartuchos, marca Mahely numeración 76451, (06) seis vainas servidas calibra 14 mama Orbes color amarillo, (06) seis cartuchos sin percutar calibre 20 marca Orbea color amarillo y (02) dos vainas servidas calibrre 20 marca Orbea color amarillo, de lo que Masín no pudo acreditar ni la propiedad ni tenencia.