“Lo que queremos es que le devuelvan el dinero al municipio”

De esa manera se refirió el Secretario de Gobierno y Seguridad de Reconquista a la empresa, contratada por la gestión anterior, que debía instalar las cámaras de videovigilancia en la ciudad.

La entrevista se dio en el programa La Grieta (FM Central 94.5), a raíz de la información a la que pudimos acceder y que da cuenta de una gran cantidad de irregularidades en la contratación de dicho servicio a la empresa Inticom.

En el marco de la Ley Nº 13.297/12 de Emergencia en Seguridad se implementó el Plan de Apoyo e Inversión en Videovigilancia para municipios y comunas de la provincia. A raíz de ello, es que se aprobó la Ordenanza Nº 7.466/14 que autorizó al Ejecutivo a adquirir con la empresa Inticom (de Maximiliano Cecchini) los insumos necesarios para la implementación del mencionado sistema a partir de los fondos percibidos por la Municipalidad en concepto de Aportes no Reintegrables girados por el Gobierno de la Provincia. A lo que Romero agregó: “recordemos que entre varias ofertas que llegaron al Concejo en aquel entonces, éste eligió a dos de ellas. Y finalmente, entre esas opciones el Ejecutivo optó por Inticom. Y hasta ahí estaba todo bien. Pero el sistema de videovigilancia que se contrató, nunca se terminó de instalar. Y lo que se instaló, no sirve. Nos encontramos con un sistema que no funcionaba. Es decir, no estaba operativo”.

El titular de la cartera de Gobierno se explayó acerca del resultado que arrojó el relevamiento que hizo personal técnico dependiente del municipio y que consta en el expediente, no sin antes dejar en claro que éstos no fueron consultados al momento de dicha instalación. “Se alcanzaron a instalar 16 de las 24 cámaras que se debían instalar. Y no funcionó ninguna porque el sistema no estaba operativo. Veremos si podemos reutilizar alguna en el nuevo sistema de videovigilancia porque por la tecnología que tienen no creo que sirvan ni para monitoreo. E inclusive, hay que decir también que nos encontramos con cámaras que no son de 3 mpx, como se contrató, sino de 1.3 mpx. Y ese es otro de los puntos que marcamos en cuanto al incumplimiento del contrato por parte de la empresa”.

Desde el Departamento de Legales del Municipio, que son quienes vienen impulsando el reclamo, nos confirmaron que además de estas irregularidades se encontraron con el reclamo del titular de un edificio (calle 9 de Julio, frente al Sanatorio Rqta.) por un alquiler que esta empresa nunca pagó. “Allí nos manifestaron que le dieron de baja porque habían llegado a un arreglo con la empresa Inticom, pero esta nunca les pagó un solo mes del alquiler de la terraza que habían pautado verbalmente. Concretamente el consorcio del edificio fue el que decidió desconectar la antena que tenían en la terraza, como medio de transmisión del sistema, ante el incumplimiento del pago”, confirmo Guillermo Romero.

“Se hicieron las intimaciones del caso. Se intentó, en forma privada, hablar con el propietario de la empresa pero lamentablemente no obtuvimos resultados positivos por lo que tuvimos que pasar a la siguiente instancia. La demanda la iniciamos nosotros, esta gestión. Lo único que tenemos de la anterior gestión sobre este tema, es que no la recibieron conformemente a la misma y por ello nunca le dieron el final de obra. Sin embargo, le pagaron todo. Entonces, ante esta situación, nosotros hicimos el resguardo técnico correspondiente. Luego el pedido de una cautelar como una medida de aseguramiento de pruebas, que salió favorable al municipio. E iniciamos las acciones legales, solicitando la garantía de obra. Es decir, la devolución del dinero porque consideramos que el sistema instalado no corresponde con lo que se había pautado”. Pero lo que no se esperaban, claramente, fue la devolución de la otra parte. “Lo que nos sorprendió, aún más, es que cuando iniciamos la demanda a Inticom el titular de esta empresa se presenta al juzgado con su asesor letrado y dejan asentada una contrademanda judicial reclamándole al municipio una suma de $118.000. Como si el Estado les estuviera debiendo este monto de dinero, según ellos porque instalaron una serie de torres que debía instalar la Municipalidad. Entonces ahora tenemos que afrontar, además del reclamo que hacemos porque el sistema no funciona, una contrademanda de esta empresa diciendo que el municipio le debe plata. Algo que está por fuera del presupuesto. Resulta muy llamativo todo esto”, detalló Romero como una especie de resumen del proceso judicial en marcha.

Y, quien ostenta ser uno de los hombres de la mesa chica de Vallejos, agregó: “ahora serán nuestros asesores legales los que continúen con esto, y se dirimirá en la justicia lo que corresponda. Nosotros estamos decididos en avanzar con esto y solicitar la garantía de obra. Y ellos tendrán que demostrar fehacientemente si en su momento la gestión anterior se había comprometido en hacer algo extra por fuera del presupuesto y que es lo que dicen que hicieron y que ahora los lleva a reclamar ese dinero que en su momento el municipio no les pagó. Lo que yo puedo decir hoy, es que acá en la Municipalidad no hay ningún papel que demuestre eso. Lo que nosotros tenemos acá, es que se ha saldado toda la suma acordada en su momento con la empresa. O sea, que no se le debe un centavo”.

“Lamentablemente se está pagando dos veces por lo mismo. Lo que yo también quiero decir es que el sistema anterior le ha salido muy caro a los ciudadanos de Reconquista. No solo por el tema recursos, sino también por el tiempo que se ha perdido. Nosotros ahora lo que queremos es que le devuelvan el dinero al municipio por esta obra que no se instaló”, concluyó el Secretario de Gobierno y Seguridad de la Municipalidad de Reconquista.